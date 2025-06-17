Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diplomasi Trafiği Sürüyor! Katar Emiri Al Sani ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalı sürece ilişkin yoğun diplomatik temaslarda bulunduğunu ve şiddet sarmalının sona erdirilmesi için çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca, Netanyahu’nun bölgenin güvenliği için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, İsrail saldırılarının Gazze’deki insani krizi ve soykırımı gölgede bırakmasına müsaade edilemeyeceğini, gelişmelerin Suriye’yi de içine almasına izin verilemeyeceğini belirtti.

Kaynak: İHA