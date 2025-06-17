İran’ın Füzeleri Panik Yarattı: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Sığınakta

İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları sürerken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un sığınağa girdiği anlara ait bir görüntü paylaşıldı.

İran’ın Füzeleri Panik Yarattı: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Sığınakta
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İran’dan gelen yeni füze saldırılarının ardından, İsrail’de vatandaşlara sığınaklara geçmeleri çağrısı yapıldı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un da sığınakta çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

İran, akşam saatlerinde İsrail'e karşı 10. dalga füze saldırısının başladığını duyururken, Tel Aviv’de sirenler çalmaya başladı. Plaj ve sahillerde denize giren İsrailliler, siren sesleri ve yapılan uyarılar üzerine hızla sığınaklara yöneldi.

CUMHURBAŞKANI HERZOG SIĞINAK'TA

İran ve İsrail arasında gün boyu süren karşılıklı saldırılar devam ederken, Cumhurbaşkanı Herzog’un sığınakta çekilen görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Herzog’un yanında bulunan kişilerle tokalaştığı görüldü.

İran’ın Füzeleri Panik Yarattı: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Sığınakta - Resim : 1

İsrail ordusu, İran’dan gelebilecek yeni saldırılara karşı halkı uyardı. Yapılan açıklamada, ülke genelinde sığınaklara yakın bölgelerde kalınması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması talimatı verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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