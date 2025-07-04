Kredi Kartıyla Bunu Alanlar Yandı: Bankalar Tek Tek Suç Duyurusunda Bulunuyor
Kredi kartıyla altın alıp bozdurarak nakit ihtiyacını karşılayanlar büyük tehlikeyle karşı karşıya. Bu yöntemi kullanan vatandaşlar ve kuyumcular hakkında yasal süreçler başladı, hapis ve para cezası riski artıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomik zorluklar nedeniyle kredi kartı limitini kullanarak altın alıp ardından bu altını nakde çevirenler ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bu yöntemi tercih eden binlerce kişi ve iş birliği yapan kuyumcular için yasal süreç başladı. Bankalar, BDDK, Gelir İdaresi ve savcılıklar harekete geçti. Hem para cezası hem de hapis riski gündemde.
KREDİ KARTINDAN ALTIN ALIP ANINDA BOZANLAR TAKİPTE
Son dönemde birçok kişi, kredi kartıyla altın alıp birkaç saat içinde bu altını nakde dönüştürerek borçlarını kapatma yolunu seçti. Ancak bu döngü bankaların radarına takıldı. Uzmanlar, bu yöntemin sadece bir borç yönetim stratejisi olmadığını aynı zamanda cezai sonuçlar doğurabilecek ciddi bir ihlal olduğunu vurguluyor.
YARGI SÜRECİ BAŞLAYABİLİR
Hukukçular, bu tür işlemlerin "kredi kartının amacı dışında kullanımı", "bankacılık sistemini yanıltma" ve "vergi kaçırmaya zemin hazırlama" gibi suçlamalara neden olabileceğini belirtiyor. Özellikle borcunu ödemeyip yasal takibe düşenler hakkında "kasten dolandırıcılık" suçu kapsamında dava açılabileceği ifade ediliyor.
BANKALAR TEK TEK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYOR
Bankaların, şüpheli işlemler tespit ettiğinde savcılıklara suç duyurusunda bulunduğu bildiriliyor. Bu süreçte sadece kart kullanıcıları değil, nakit dönüşümünü gerçekleştiren kuyumcular da inceleme altına alındı.
KUYUMCULARA AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR
Aynı gün içerisinde hem satış hem de bozdurma işlemi yapan kuyumcular, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yakın takibinde. Usulsüzlük tespit edilen işletmelere para cezasından belge iptaline kadar geniş yelpazede yaptırımlar uygulanabilecek. Bazı kuyumculara ise faaliyet durdurma ve lisans iptali uyarıları gönderildiği öğrenildi.
YÜKSEK İŞLEM TUTARLARI ANINDA TESPİT EDİLİYOR
500 bin TL ve üzerindeki altın alım-satım işlemleri artık otomatik risk analiz sistemleri tarafından tespit ediliyor. Bu büyüklükteki işlemler sonrası hem kullanıcı hem de ilgili kuyumcu detaylı denetime alınıyor.
KREDİ KARTLARI İPTAL EDİLECEK
Bazı bankalar, müşterilerini ekstre yoluyla uyarıyor. Uyarı metinlerinde, kredi kartıyla altın, döviz, kripto varlık alımı ya da sistem dışı transfer amaçlı işlemlerin kart iptaline yol açabileceği net bir şekilde ifade ediliyor.