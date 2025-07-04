Kredi Kartıyla Bunu Alanlar Yandı: Bankalar Tek Tek Suç Duyurusunda Bulunuyor

YÜKSEK İŞLEM TUTARLARI ANINDA TESPİT EDİLİYOR

500 bin TL ve üzerindeki altın alım-satım işlemleri artık otomatik risk analiz sistemleri tarafından tespit ediliyor. Bu büyüklükteki işlemler sonrası hem kullanıcı hem de ilgili kuyumcu detaylı denetime alınıyor.

KREDİ KARTLARI İPTAL EDİLECEK

Bazı bankalar, müşterilerini ekstre yoluyla uyarıyor. Uyarı metinlerinde, kredi kartıyla altın, döviz, kripto varlık alımı ya da sistem dışı transfer amaçlı işlemlerin kart iptaline yol açabileceği net bir şekilde ifade ediliyor.