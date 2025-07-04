Tapu Sahiplerine Şimdiden Geçmiş Olsun! Ev Sahipleri Artık 10 Kat Daha Fazla Para Ödeyecek

İstanbul'da gayrimenkul piyasasını doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı. Emlak rayiç bedelleri yeniden değerlendirilerek bazı bölgelerde metrekare fiyatlarında 10 kata varan artışlar belirlendi. Bu yükseliş, sadece mevcut ev sahiplerini değil, yeni konut almak isteyenleri de doğrudan ilgilendiriyor.