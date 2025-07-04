Tapu Sahiplerine Şimdiden Geçmiş Olsun! Ev Sahipleri Artık 10 Kat Daha Fazla Para Ödeyecek
İstanbul’da emlak rayiç bedelleri bazı bölgelerde 10 kata kadar arttı. Güncellenen rayiç bedellerle birlikte tapu sahipleri ve ev almak isteyenler için ek maliyetler ortaya çıktı. Artan bedeller, emlak vergisi ve tapu harçlarını doğrudan etkileyecek.
Kaynak: NTV
İstanbul'da gayrimenkul piyasasını doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı. Emlak rayiç bedelleri yeniden değerlendirilerek bazı bölgelerde metrekare fiyatlarında 10 kata varan artışlar belirlendi. Bu yükseliş, sadece mevcut ev sahiplerini değil, yeni konut almak isteyenleri de doğrudan ilgilendiriyor.
VERGİ VE HARÇLARDA BİNLERCE LİRA EK MASRAF
Belediyeler tarafından belirlenen rayiç bedellerin artmasıyla birlikte, emlak vergileri ve tapu harçları da yükseliyor. Özellikle tapu devri sırasında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı alınan yüzde 2’lik harç, yeni rayiç bedellere göre hesaplandığında binlerce liralık ek maliyet anlamına geliyor.
TAPU HARCI MALİYETİ KATLANABİLİR
Gayrimenkul devrinde ödenen tapu harçları, belirlenen rayiç bedel üzerinden hesaplandığı için, artan değerlerle birlikte tapu işlemleri ciddi bir maddi yük haline gelebilir. Ev almak isteyenler için bu durum, toplam maliyetin beklenenden daha yüksek olmasına yol açacak.
RAYİÇ BEDEL NEDİR?
Rayiç bedel, bir gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki ortalama piyasa değerini ifade eder. Belediyeler tarafından belirlenen bu değer, vergi hesaplamaları ve tapu işlemleri sırasında esas alınır. Rayiç bedelin yükselmesi, doğrudan vergi ve harç yükünün artması anlamına gelir.