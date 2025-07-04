Japon Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma: Cilt Yaşlanmasına Karşı Koyuyor, Geni Aktifleştiriyor

Cilt yaşlanmasına karşı savaşta umut verici bir gelişme Japonya'dan geldi. Hokuriku Üniversitesi ile Tokyo Gerontoloji Enstitüsü'nden araştırmacıların yürüttüğü yeni bir çalışmada, C vitamininin ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltma potansiyeli ortaya kondu.

Son Güncelleme:
Japon Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma: Cilt Yaşlanmasına Karşı Koyuyor, Geni Aktifleştiriyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilim insanları, laboratuvar ortamında insan cildi modelleri oluşturarak bu dokuları, insan kan dolaşımında bulunan seviyelere yakın C vitamini konsantrasyonlarıyla temas ettirdi. Sadece bir haftalık uygulamanın ardından epidermis tabakasında belirgin bir kalınlaşma gözlemlendi. İki hafta sonunda ise bu etki daha da arttı; bu da cilt hücrelerinin aktif olarak yenilendiğinin açık bir göstergesiydi.

Japon Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma: Cilt Yaşlanmasına Karşı Koyuyor, Geni Aktifleştiriyor - Resim : 1

GEN AKTİVASYONUNU ETKİLİYOR

Çalışmada en dikkat çekici bulgulardan biri, C vitamininin hücre çoğalmasıyla ilişkili 12 farklı geni aktive etme kapasitesi oldu. Bazı genlerin aktivasyonunda tam 75 kat artış saptandı. Uzmanlara göre bu sonuç, C vitamininin yalnızca besleyici değil, aynı zamanda epigenetik düzeyde yani genlerin çalışmasını kontrol eden mekanizmalar üzerinde etkili olduğunu gösteriyor.

Bu etki, C vitamininin, DNA’nın metilasyon durumunu düzenleyen belirli enzimleri desteklemesiyle gerçekleşiyor. Kısacası, genetik yapıyı değiştirmeden genlerin açılıp kapanmasını sağlayan bu mekanizma sayesinde C vitamini, cilt gençliğini korumaya yardımcı oluyor.

Japon Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma: Cilt Yaşlanmasına Karşı Koyuyor, Geni Aktifleştiriyor - Resim : 2

C VİTAMİNİ KOZMETİĞİN ANAHTARI OLABİLİR


Araştırmacılar, bu verilerin cilt bakımında kullanılabilecek yeni nesil ürünlerin geliştirilmesi açısından çığır açıcı olabileceğini vurguluyor. Özellikle yaşlı bireylerde cilt yoğunluğunun azalması gibi problemlerle başa çıkmak için C vitamini bazlı formüller, önümüzdeki yıllarda kozmetik sektöründe daha yaygın şekilde yer alabilir.

B VİTAMİNİ UYARISI

Öte yandan vitamin takviyeleri konusunda bir uyarı da ABD’den geldi. Ohio State Üniversitesi’nden Doç. Dr. Theodore Brasky, özellikle B6 ve B12 vitaminlerinin aşırı tüketiminin akciğer kanseri riskini artırabileceği yönünde uyarıda bulundu. Yorgunluk, sinir sistemi sorunları ve görme bozukluklarına karşı faydalı olduğu bilinen B vitaminlerinin, bilinçsiz kullanımı durumunda zararlı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

Otomobil Alacaklar Ecel Terleri Dökecek! ÖTV'nin Vurduğu Modeller Tek Tek Listelendi: BYD, Chery, Audi, Citroen, Honda, Hyundai...Otomobil Alacaklar Ecel Terleri Dökecek! ÖTV'nin Vurduğu Modeller Tek Tek Listelendi: BYD, Chery, Audi, Citroen, Honda, Hyundai...Ekonomi

Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı? SGK Uzmanından Dikkat Çeken AçıklamaAsgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı? SGK Uzmanından Dikkat Çeken AçıklamaEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Bilim c vitamini
Son Güncelleme:
Köpekbalıkları Denizde İlk O Rengi Görüyor! Mayo Seçiminiz Risk Oluşturabilir
Köpekbalıkları Denizde İlk O Rengi Görüyor! Mayo Seçiminiz Risk Oluşturabilir
Bugün Şansın Peşini Bırakmayacağı Burçlar Belli Oldu
Bugün Şansın Peşini Bırakmayacağı Burçlar Belli Oldu
Bugün Birine Yardım Etmenizi Gerektiren 3 İşaret
Bugün Birine Yardım Etmenizi Gerektiren 3 İşaret
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahiplerine Ek Masraf! Ev Sahiplerinin Cebinden Daha Fazla Para Çıkacak Tapu Sahiplerine Ek Masraf! Ev Sahiplerinin Cebinden Daha Fazla Para Çıkacak
Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor
CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı
Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Böyle Kaçtılar
Gezici'den Dikkat Çeken Anket! AKP'den Geri Dönüş: İşte Bugün Seçim Olsa Partilerin Alacakları Oy Oranları... Gezici'den Dikkat Çeken Anket: İşte Bugün Seçim Olsa Partilerin Alacakları Oy Oranları...