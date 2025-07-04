Japon Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma: Cilt Yaşlanmasına Karşı Koyuyor, Geni Aktifleştiriyor

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Bilim insanları, laboratuvar ortamında insan cildi modelleri oluşturarak bu dokuları, insan kan dolaşımında bulunan seviyelere yakın C vitamini konsantrasyonlarıyla temas ettirdi. Sadece bir haftalık uygulamanın ardından epidermis tabakasında belirgin bir kalınlaşma gözlemlendi. İki hafta sonunda ise bu etki daha da arttı; bu da cilt hücrelerinin aktif olarak yenilendiğinin açık bir göstergesiydi.

GEN AKTİVASYONUNU ETKİLİYOR

Çalışmada en dikkat çekici bulgulardan biri, C vitamininin hücre çoğalmasıyla ilişkili 12 farklı geni aktive etme kapasitesi oldu. Bazı genlerin aktivasyonunda tam 75 kat artış saptandı. Uzmanlara göre bu sonuç, C vitamininin yalnızca besleyici değil, aynı zamanda epigenetik düzeyde yani genlerin çalışmasını kontrol eden mekanizmalar üzerinde etkili olduğunu gösteriyor.

Bu etki, C vitamininin, DNA’nın metilasyon durumunu düzenleyen belirli enzimleri desteklemesiyle gerçekleşiyor. Kısacası, genetik yapıyı değiştirmeden genlerin açılıp kapanmasını sağlayan bu mekanizma sayesinde C vitamini, cilt gençliğini korumaya yardımcı oluyor.

C VİTAMİNİ KOZMETİĞİN ANAHTARI OLABİLİR



Araştırmacılar, bu verilerin cilt bakımında kullanılabilecek yeni nesil ürünlerin geliştirilmesi açısından çığır açıcı olabileceğini vurguluyor. Özellikle yaşlı bireylerde cilt yoğunluğunun azalması gibi problemlerle başa çıkmak için C vitamini bazlı formüller, önümüzdeki yıllarda kozmetik sektöründe daha yaygın şekilde yer alabilir.

B VİTAMİNİ UYARISI

Öte yandan vitamin takviyeleri konusunda bir uyarı da ABD’den geldi. Ohio State Üniversitesi’nden Doç. Dr. Theodore Brasky, özellikle B6 ve B12 vitaminlerinin aşırı tüketiminin akciğer kanseri riskini artırabileceği yönünde uyarıda bulundu. Yorgunluk, sinir sistemi sorunları ve görme bozukluklarına karşı faydalı olduğu bilinen B vitaminlerinin, bilinçsiz kullanımı durumunda zararlı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

Kaynak: Haber Merkezi