Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı? SGK Uzmanından Dikkat Çeken Açıklama

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

2025 yılının başında yüzde 30 oranında artırılarak 17.002 TL’den 22.104 TL’ye çıkarılan net asgari ücretin, temmuz ayında bir kez daha revize edilip edilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında daha önce değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonda düşüş eğiliminin devam ettiğini, olağanüstü bir tablo oluşmadıkça da asgari ücrete ara zammın gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Bakanlığın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından da, mevcut koşullarda bir ara zam hazırlığı bulunmadığı yönünde bilgiler geliyor.