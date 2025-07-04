Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı? SGK Uzmanından Dikkat Çeken Açıklama
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış oranları netlik kazandı. Gözler şimdi, milyonlarca çalışanın geçimini doğrudan etkileyen asgari ücrette olası bir ara zamma çevrildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: HaberTürk
TÜİK tarafından paylaşılan haziran ayı enflasyon rakamları doğrultusunda; kamu görevlilerine temmuz itibarıyla yüzde 15,57 oranında zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 16,67’lik artıştan yararlanacak. Bu gelişmelerle birlikte, özel sektör çalışanları da benzer bir iyileştirmenin asgari ücrete yansıyıp yansımayacağını merak ediyor.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?
2025 yılının başında yüzde 30 oranında artırılarak 17.002 TL’den 22.104 TL’ye çıkarılan net asgari ücretin, temmuz ayında bir kez daha revize edilip edilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında daha önce değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonda düşüş eğiliminin devam ettiğini, olağanüstü bir tablo oluşmadıkça da asgari ücrete ara zammın gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.
Bakanlığın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından da, mevcut koşullarda bir ara zam hazırlığı bulunmadığı yönünde bilgiler geliyor.
SGK UZMANI AÇIKLADI
Habertürk ekranlarında konuyla ilgili değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, Bakan Işıkhan’ın daha önce yaptığı “Haziran verileri sonrası değerlendirme yapacağız” açıklamasını hatırlatarak, son iki ayda gelen enflasyon rakamlarının görece düşük olduğunu ifade etti. Bu verilerin, asgari ücrette bir güncelleme ihtimalini zayıflattığını belirten Bal, söz konusu tablonun, mevcut koşullarda asgari ücrete ara zam ihtimalinin düşük olduğunu gösterdiğini belirtti.
Asgari ücrete ilişkin nihai kararın, hükümetin enflasyonun seyrine ve ekonomik koşullara yönelik genel değerlendirmeleri doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor. Şu aşamada herhangi bir resmi değişiklik gündemde olmasa da, temmuz ayı boyunca yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek.