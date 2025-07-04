Otomobil Alacaklar Ecel Terleri Dökecek! ÖTV'nin Vurduğu Modeller Tek Tek Listelendi: BYD, Chery, Audi, Citroen, Honda, Hyundai...

Mart başında 2,5 milyon TL'nin altındayken, Temmuz’a gelindiğinde ÖTV dilimi aşan 10 modelde fiyatlar yüzde 30’un üzerinde arttı. Bu değişiklik bazıları için yüzde 44–53 oranında zam anlamına geliyor. Peki ÖTV, hangi araçların fiyatlarını etkiledi? İşte detaylı liste...

Kaynak: Haber Merkezi

Sıfır Otomobil ÖTV
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Otomobil Alacaklar Ecel Terleri Dökecek! ÖTV'nin Vurduğu Modeller Tek Tek Listelendi: BYD, Chery, Audi, Citroen, Honda, Hyundai... - Resim: 1


Mart ayında 2,5 milyon TL’nin altında olan 10 model, ÖTV eşiğini aşarak dört ay içinde zamlandı. Bu dönemde 12 modelin fiyatı değişmezken, 10 modelde fiyat artışı yüzde 30’un üzerine çıktı; sadece 1 modelde fiyat geriledi. Genel tabloya bakıldığında Mart’ta 2,5 milyon TL altında kalan 45 modelin tamamı fiyatını artırarak bu sınırı geçti.

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Otomobil Alacaklar Ecel Terleri Dökecek! ÖTV'nin Vurduğu Modeller Tek Tek Listelendi: BYD, Chery, Audi, Citroen, Honda, Hyundai... - Resim: 2

İŞTE MODEL MODEL ÖTV ETKİSİ

Audi

A3 Sportback, A3 Sedan ve Q2 35 modelleri yaklaşık yüzde 14 oranında zamlandı (2,3–2,6 milyon TL aralığından 2,6–2,8 milyon TL’ye).

BYD

Dolphin +7%, Atto 3 +16%, Seal U EV +44% (1,867 → 2,69 milyon TL), Seal U DM +10%.

Chery

Tiggo 8 ProMax modelleri +7–9%, Tiggo 7 +4–9%, Omoda 5 +6–9%.

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Otomobil Alacaklar Ecel Terleri Dökecek! ÖTV'nin Vurduğu Modeller Tek Tek Listelendi: BYD, Chery, Audi, Citroen, Honda, Hyundai... - Resim: 3

Citroën

C4 serisi +14–19%, %100 elektrikli ë‑C4 +14%, C5 Aircross +16%.

Cupra

Born +2%, Leon +10–11%, Formentor +13%, Ateca fiyatı sabit kaldı.

Dacia

Sandero ve Jogger serisi +12–15%, hibrit ek modellere +5%.

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Otomobil Alacaklar Ecel Terleri Dökecek! ÖTV'nin Vurduğu Modeller Tek Tek Listelendi: BYD, Chery, Audi, Citroen, Honda, Hyundai... - Resim: 4

DFSK

Fengon +10%, E5 Trend +5–6%, E5 hibrit +4%.

DS

DS4 dizel +9%.

Fiat Egea

Benzin ve dizel sedanlar +7–14%; Cross versiyonlar +11–13%.

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Otomobil Alacaklar Ecel Terleri Dökecek! ÖTV'nin Vurduğu Modeller Tek Tek Listelendi: BYD, Chery, Audi, Citroen, Honda, Hyundai... - Resim: 5

Ford

Journey +5%, Kuga SUV +2–4%, Focus sedan/wagon +9% (bazı versiyonlarda +18–20%), Puma SUV +6–9%.

Honda

HR‑V modelleri +16%, Jazz +15%. Civic’te "Elegance+" sabit, executive +11%.

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Otomobil Alacaklar Ecel Terleri Dökecek! ÖTV'nin Vurduğu Modeller Tek Tek Listelendi: BYD, Chery, Audi, Citroen, Honda, Hyundai... - Resim: 6

Kia

Picanto +6%, EV3 serisi +16–38%, Ceed HB +25%, EV6 +38%.

Leapmotor

t03 modelinde fiyat değişmedi.

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Otomobil Alacaklar Ecel Terleri Dökecek! ÖTV'nin Vurduğu Modeller Tek Tek Listelendi: BYD, Chery, Audi, Citroen, Honda, Hyundai... - Resim: 7

Lexus LBX

Elegant/Emotion/Relax versiyonları +11–12%.

MG

MG4 Comfort/Luxury/XPower fiyatları sabit.

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Otomobil Alacaklar Ecel Terleri Dökecek! ÖTV'nin Vurduğu Modeller Tek Tek Listelendi: BYD, Chery, Audi, Citroen, Honda, Hyundai... - Resim: 8

BYD'DE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Vergi sınıflarını değiştiren fiyat artışlarında (özellikle BYD Seal U EV, Kia EV6, Ford Focus hatchback) zam oranları yüzde 20’yi aşarak yüzde 38’lere kadar ulaştı.

Pazarda rekabetin yoğun olduğu bazı modeller zamma direnerek fiyat koruması yaptı (örneğin, Cupra Ateca, Leapmotor t03, MG4).

Elektrikli ve hibrit modeller, benzer donanımlı benzinli/dizel modellere kıyasla daha yüksek zam oranlarıyla dikkat çekti.

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