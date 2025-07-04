Otomobil Alacaklar Ecel Terleri Dökecek! ÖTV'nin Vurduğu Modeller Tek Tek Listelendi: BYD, Chery, Audi, Citroen, Honda, Hyundai...
Mart başında 2,5 milyon TL'nin altındayken, Temmuz’a gelindiğinde ÖTV dilimi aşan 10 modelde fiyatlar yüzde 30’un üzerinde arttı. Bu değişiklik bazıları için yüzde 44–53 oranında zam anlamına geliyor. Peki ÖTV, hangi araçların fiyatlarını etkiledi? İşte detaylı liste...
Kaynak: Haber Merkezi
Mart ayında 2,5 milyon TL’nin altında olan 10 model, ÖTV eşiğini aşarak dört ay içinde zamlandı. Bu dönemde 12 modelin fiyatı değişmezken, 10 modelde fiyat artışı yüzde 30’un üzerine çıktı; sadece 1 modelde fiyat geriledi. Genel tabloya bakıldığında Mart’ta 2,5 milyon TL altında kalan 45 modelin tamamı fiyatını artırarak bu sınırı geçti.
İŞTE MODEL MODEL ÖTV ETKİSİ
Audi
A3 Sportback, A3 Sedan ve Q2 35 modelleri yaklaşık yüzde 14 oranında zamlandı (2,3–2,6 milyon TL aralığından 2,6–2,8 milyon TL’ye).
BYD
Dolphin +7%, Atto 3 +16%, Seal U EV +44% (1,867 → 2,69 milyon TL), Seal U DM +10%.
Chery
Tiggo 8 ProMax modelleri +7–9%, Tiggo 7 +4–9%, Omoda 5 +6–9%.
Citroën
C4 serisi +14–19%, %100 elektrikli ë‑C4 +14%, C5 Aircross +16%.
Cupra
Born +2%, Leon +10–11%, Formentor +13%, Ateca fiyatı sabit kaldı.
Dacia
Sandero ve Jogger serisi +12–15%, hibrit ek modellere +5%.
DFSK
Fengon +10%, E5 Trend +5–6%, E5 hibrit +4%.
DS
DS4 dizel +9%.
Fiat Egea
Benzin ve dizel sedanlar +7–14%; Cross versiyonlar +11–13%.
Ford
Journey +5%, Kuga SUV +2–4%, Focus sedan/wagon +9% (bazı versiyonlarda +18–20%), Puma SUV +6–9%.
Honda
HR‑V modelleri +16%, Jazz +15%. Civic’te "Elegance+" sabit, executive +11%.
Kia
Picanto +6%, EV3 serisi +16–38%, Ceed HB +25%, EV6 +38%.
Leapmotor
t03 modelinde fiyat değişmedi.
Lexus LBX
Elegant/Emotion/Relax versiyonları +11–12%.
MG
MG4 Comfort/Luxury/XPower fiyatları sabit.
BYD'DE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Vergi sınıflarını değiştiren fiyat artışlarında (özellikle BYD Seal U EV, Kia EV6, Ford Focus hatchback) zam oranları yüzde 20’yi aşarak yüzde 38’lere kadar ulaştı.
Pazarda rekabetin yoğun olduğu bazı modeller zamma direnerek fiyat koruması yaptı (örneğin, Cupra Ateca, Leapmotor t03, MG4).
Elektrikli ve hibrit modeller, benzer donanımlı benzinli/dizel modellere kıyasla daha yüksek zam oranlarıyla dikkat çekti.