Otomobil Alacaklar Ecel Terleri Dökecek! ÖTV'nin Vurduğu Modeller Tek Tek Listelendi: BYD, Chery, Audi, Citroen, Honda, Hyundai...



Mart ayında 2,5 milyon TL’nin altında olan 10 model, ÖTV eşiğini aşarak dört ay içinde zamlandı. Bu dönemde 12 modelin fiyatı değişmezken, 10 modelde fiyat artışı yüzde 30’un üzerine çıktı; sadece 1 modelde fiyat geriledi. Genel tabloya bakıldığında Mart’ta 2,5 milyon TL altında kalan 45 modelin tamamı fiyatını artırarak bu sınırı geçti.