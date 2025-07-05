Fluminense, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Yarı Finalde!

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final turunda Fluminense, Al Hilal'i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Fluminense, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Yarı Finalde!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin Orlando kentinde oynanan karşılaşmada Brezilya temsilcisi Fluminense ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal karşı karşıya geldi.

Fluminense'nin gollerini 40. dakikada Matheus Martinelli ve 70. dakikada Hercules kaydetti. Al Hilal'in tek golü ise 51. dakikada Marcos Leonardo'dan geldi.

Fluminense, yarı finalde Palmeiras-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Paul Onuachu Resmen Trabzonspor'da Paul Onuachu Resmen Trabzonspor'da
Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu
Bağırsak Sağlığını Tehdit Eden 10 Sessiz Alışkanlık: Farkında Olmadan Bu Hataları Yapıyor Olabilirsiniz Bağırsak Sağlığını Tehdit Eden 10 Sessiz Alışkanlık: Farkında Olmadan Yapıyor Olabilirsiniz
Bugün Şansın Peşini Bırakmayacağı Burçlar Belli Oldu Bugün Şansın Peşini Bırakmayacağı Burçlar Belli Oldu
Galatasaray'da Mathias Ross ile Yollar Ayrıldı Galatasaray Açıkladı! Yollar ayrıldı
Zeynep Sönmez Çiftlerde Elendi Zeynep Sönmez Çiftlerde Elendi
ÇOK OKUNANLAR
Fluminense, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Yarı Finalde! Fluminense Yarı Final Biletini Kaptı
Gazze'de Ateşkes Çok Yakın! Hamas Müzakerelere Hazır Gazze'de Ateşkes Çok Yakın! Hamas Müzakerelere Hazır
Tapu Sahiplerine Ek Masraf! Ev Sahiplerinin Cebinden Daha Fazla Para Çıkacak Tapu Sahiplerine Ek Masraf! Ev Sahiplerinin Cebinden Daha Fazla Para Çıkacak
Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor
CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı