İZBAN'da Cinayet! Sigara İçtiği İçin Kendisini Uyaran Güvenlik Görevlisini Döverek Öldürdü

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İzmir’in Menderes ilçesinde İZBAN treninde sigara içen M.D. (37), kendisini trenden indiren güvenlik görevlilerine saldırdı. Saldırı sonucu ağır yaralanan güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç (44), kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan M.D. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

GÖREVLİLERE SALDIRDI

Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Cumaovası İstasyonu’nda yaşanan olayda, trende sigara içerek yolcuları rahatsız eden M.D., güvenlik görevlilerinin müdahalesi üzerine trenden indirildi. Ancak M.D., görevli Seydihan Alsaç ve H.K.'ya saldırdı. Yaralanan iki güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı; Alsaç ağır yaralı olarak sevk edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alsaç’ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA