Dünyanın En Güçlü Hava Savunma Sistemleri Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

İLK 10’DA DİKKAT ÇEKEN ÜLKELER

Rapora göre hava savunma sıralamasında ABD birinci sırada yer aldı. Onu sırasıyla Rusya, Çin, İsrail ve Fransa takip etti. ABD'nin Patriot PAC-3, THAAD ve Aegis BMD gibi gelişmiş sistemleri, hava savunmasında teknolojik üstünlüğünü korumasını sağlıyor. Rusya ise S-500 Prometey ve S-400 Triumf sistemleriyle listeye ikinci sıradan girdi.