Dünyanın En Güçlü Hava Savunma Sistemleri Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Dünya genelinde artan askeri gerilimler, ülkelerin hava savunma kapasitelerini yeniden gündeme taşıdı. Son olarak World Population Review tarafından yayımlanan 2025 verilerine dayanan rapor, en gelişmiş hava savunma sistemlerine sahip ülkeleri sıraladı. Listeye göre Türkiye, 6. sırada yer alarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Günümüzde hava savunma sistemleri, yalnızca füze menzili ya da radar kapasitesiyle değil, yapay zeka ve otonom karar verme kabiliyetleriyle de değerlendiriliyor. Radar-sensör entegrasyonu, kısa tepki süreleri ve çok katmanlı savunma yapıları, modern tehditlere karşı etkin çözümler üretme açısından belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.
SAVAŞ SİSTEMLERİNE YERLİ KATKI: TÜRKİYE’NİN YÜKSELİŞİ
Türkiye listede 6. sırada konumlanarak güçlü hava savunma altyapısıyla öne çıktı. Envanterinde yer alan Rus yapımı S-400 sisteminin yanı sıra, yerli üretim HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ sistemleriyle dikkat çeken Türkiye, bölgesel hava tehditlerine karşı önemli bir caydırıcılık sağlıyor.
Yerli mühendislikle geliştirilen HİSAR serisi, alçak ve orta irtifa tehditlerine karşı etkili bir koruma sağlarken, S-400’ler uzun menzilli füze tehditlerine karşı Türkiye’nin hava sahasını güvence altına alıyor.
İLK 10’DA DİKKAT ÇEKEN ÜLKELER
Rapora göre hava savunma sıralamasında ABD birinci sırada yer aldı. Onu sırasıyla Rusya, Çin, İsrail ve Fransa takip etti. ABD'nin Patriot PAC-3, THAAD ve Aegis BMD gibi gelişmiş sistemleri, hava savunmasında teknolojik üstünlüğünü korumasını sağlıyor. Rusya ise S-500 Prometey ve S-400 Triumf sistemleriyle listeye ikinci sıradan girdi.
EN GÜÇLÜ 20 ÜLKE ARASINDA KİMLER VAR?
Hava savunmasında öne çıkan ilk 20 ülke sırasıyla şöyle:
ABD
Rusya
Çin
İsrail
Fransa
Türkiye
Hindistan
Almanya
Birleşik Krallık
Japonya
Güney Kore
İtalya
Suudi Arabistan
İspanya
Avustralya
Kanada
Pakistan
Brezilya
Mısır
Endonezya
Uzmanlara göre, önümüzdeki dönemde hava savunma sistemlerinin daha fazla yapay zeka desteğiyle donatılması ve modüler yapılarla geliştirilmesi bekleniyor. Bu süreçte, savunma sanayiinde yatırım yapan ülkelerin öne çıkacağı vurgulanıyor.