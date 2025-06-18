Trump ile Netanyahu'dan Kritik Temas

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ABD Başkanı Donald Trump bugün güvenlik ekibiyle Durum Odası'nda bir araya geldi. Durum Odası'ndaki toplantıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Trump'ın bugün basın mensuplarına bir değerlendirme yapıp yapmayacağına ilişkin de Beyaz Saray'dan bir bilgilendirme yapılmadı.

Toplantının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede İran'ın artan füze saldırılarına karşı ortak stratejik adımlar ve ABD’nin İsrail’e vereceği askeri destek konularının masaya yatırıldığı tahmin ediliyor.

Trump, Truth Social'daki son paylaşımlarında, İran lideri Ali Hamaney'in yerini tam olarak bildiklerini ancak şimdilik kendisini hedef almadıklarını ifade ederek, İran'ı açıktan "tehdit" etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi