Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kura Çekimi ne Zaman? İşte GS'nin Rakiplerinin Belli Olacağı Tarih

Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan grup aşamasında yer alacak. Sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ndeki rakipleri için geri sayım başladı. İşte kura tarihi ve detaylar...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kura Çekimi ne Zaman? İşte GS'nin Rakiplerinin Belli Olacağı Tarih

Trendyol Süper Lig’i zirvede tamamlayan Galatasaray, 2025-2026 sezonunda ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan lig aşamasında temsil edecek. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon ön eleme maçları oynamadan turnuvaya katılma hakkı kazandı.

UEFA’nın yeni formatına göre Galatasaray, kura çekimine katıldığı torbadan iki takımla eşleşecek. Diğer üç torbadan ise ikişer takım olmak üzere toplam 8 takımdan oluşan bir lig grubu ortaya çıkacak. Galatasaray, bu lig aşamasındaki rakipleriyle kura sonucu karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kura Çekimi ne Zaman? İşte GS'nin Rakiplerinin Belli Olacağı Tarih - Resim : 1

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasındaki takımların belli olacağı kura çekimi 28 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu kura sonucunda Galatasaray’ın rakipleri de netleşmiş olacak.

Kura çekimi sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Avrupa sahnesinde karşılaşacakları dev kulüpleri öğrenmiş olacak ve heyecan dolu fikstür resmen başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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