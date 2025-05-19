Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Nerede, Ne zaman ve Saat Kaçta Yapılacak? 2025 Galatasaray Kupa Töreni Programı

Galatasaray, Süper Lig 2024-2025 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar şimdi büyük kupa töreni ve şampiyonluk kutlamalarının ne zaman ve nerede olacağını merak ediyor. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında RAMS Park’ta Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine iki hafta kala 2024-2025 şampiyonluğunu garantiledi. Bu zaferle birlikte sarı-kırmızılı ekip, tarihindeki 25. Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı takımı unvanını da elde etti.

GS KUPA TÖRENİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun planlamasına göre, Galatasaray’ın şampiyonluk kupası, ligin 38. haftasında oynanacak son maçın ardından RAMS Park’ta düzenlenecek törenle verilecek. Sezonun kapanış karşılaşmasından sonra taraftarının önünde kupayı kaldıracak olan sarı-kırmızılı ekip için statta özel bir kutlama organizasyonu hazırlanıyor.

Gecede 5 yıldız temalı bayraklar, tişörtler ve özel sahne şovlarıyla Galatasaray taraftarına unutulmaz anlar yaşatılması hedefleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NEREDE YAPILACAK?

Tören dışında gerçekleştirilecek şehir genelindeki kutlamalarla ilgili henüz kulüpten resmi bir açıklama gelmedi. Ancak kulübün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklara başladığı bildirildi.

Öte yandan, Galatasaray’ın İstanbul Yenikapı Meydanı’nda büyük bir kutlama etkinliği düzenlemek üzere İstanbul Valiliği’ne başvuru yaptığı öne sürüldü. Bu kutlamanın tarih ve detaylarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

OKAN BURUK’TAN TARİHİ SEZON

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı da kazanarak çifte kupa sevinci yaşadı. Buruk, sezon boyunca kırdığı galibiyet rekorlarıyla da adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı.

Kaynak: Haber Merkezi