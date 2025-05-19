Uşakspor'da Ergün Penbe Dönemi

TFF 3. Lig ekiplerinden Uşakspor, teknik direktörlük koltuğunu deneyimli isim Ergün Penbe’ye emanet etti.

Uşakspor'da Ergün Penbe Dönemi

Teknik direktör Ergün Penbe, TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor'a imzayı attı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sayın Ergün Penbe ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Ergün Penbe ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz. Ergün Penbe’ye, ‘Uşaksporumuza hoş geldin’ diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun... Yolun sonu şampiyonluk olsun.''

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