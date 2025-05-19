Fenerbahçeli Yıldızın Paylaşımı Taraftarları Çıldırttı
Fenerbahçe Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlamayı garantilerken, yıldız oyuncunun paylaşımı taraftarları çılgına çevirdi. Sofyan Amrabat, sosyal medyadan manzara fotoğrafı paylaştı.
Süper Lig’de Galatasaray Kayserispor’u 3-0 mağlup ederken şampiyonluğunu bitime 2 hafta kala ilan etti. Aynı gece Fenerbahçe de sahasında Eyüpspor’u konuk ederken, karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazandı.
Galatasaray’ın şampiyonluğu Fenerbahçelileri kahrederken, Eyüpspor karşılaşmasında forma giymeyen Sofyan Amrabat’ın sosyal medya paylaşımı sarı-lacivertli taraftarları adeta sinir küpüne döndürdü.
Eyüpspor karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayan Amrabat, sosyal medyadan, Dubai’deki bir odadan manzara videosu paylaştı. Bu paylaşım tepkilere yol açarken, Fenerbahçeliler sert eleştirilerde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi