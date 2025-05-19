Beşiktaş İçin Flaş Ronaldo İddiası

Süper Lig ekibi Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Dünya yıldızı Ronaldo'nun Beşiktaş'a transfer olabileceği iddiası İngiliz basınında yer aldı.

Beşiktaş İçin Flaş Ronaldo İddiası

Süper Lig’i üçüncü tamamlamak isteyen Beşiktaş’ta gelecek sezonun kadro planlaması için de çalışmalar başladı. İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo için Beşiktaş iddiası İngiliz medyasında kendisine yer buldu. Daily Mirror’da yer alan haberde Ronaldo’nun transfer olabileceği 5 takım sıralandı.

Beşiktaş İçin Flaş Ronaldo İddiası - Resim : 1

Bu takımlar arasında Beşiktaş da yer alırken, Portekizli yıldızın eski takım arkadaşı ve hocası Ole Gunnar Solskjaer ile yeniden bir araya gelmek isteyebileceği kaydedildi. Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer almayacak olması ve Beşiktaş’ın Ronaldo’nun maliyetini karşılayamayacak durumda olması bu transferde olumsuz etki yaratabileceği kaydedildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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