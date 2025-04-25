Cristiano Ronaldo Yeni İmzayı Atıyor: Bir Saatlik Kazancı Dudak Uçuklattı

40 yaşına merdiven dayayan Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Yıldız oyuncunun maaşında herhangi bir indirime gidilmeyeceği belirtildi.

Cristiano Ronaldo Yeni İmzayı Atıyor: Bir Saatlik Kazancı Dudak Uçuklattı

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak olan Cristiano Ronaldo’nun sözleşe uzatma görüşmelerinde takımıyla bir kez daha anlaşmaya vardığı iddia edildi.

40 yaşında olmasına rağmen halen dünyanın en iyileri arasında yer alan Ronaldo’nun kazanacağı para için de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Cristiano Ronaldo Yeni İmzayı Atıyor: Bir Saatlik Kazancı Dudak Uçuklattı - Resim : 1

DUDAK UÇUKLATAN KAZANÇ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Ronaldo’nun Al-Nassr ile 2 yıllık daha anlaşma imzaladığı bildirilirken, yıldız oyuncunun maaşında da bir değişiklik olmayacağı kaydedildi. Ronaldo’nun Suudi Arabistan ekininden yıllık 200 milyon Euro kazanmayı sürdüreceği öğrenildi.

Bu hesaba göre yıldız oyuncunun aylık 16.6 milyon Euro kazanacağı, günlük kazancının ise 547.9 bin Euro olacağı gündeme geldi. Yıldız oyuncunun 1 saatlik kazancının ise 22.8 bin Euro olması öngörülüyor.

Yaşına rağmen aktif futbol hayatına devam eden Ronaldo, toplamda 1000 gole ulaşmayı hedefliyor.

Cristiano Ronaldo'dan Sürpriz Hamle! Dev Kulübü Satın Almaya HazırlanıyorCristiano Ronaldo'dan Sürpriz Hamle! Dev Kulübü Satın Almaya HazırlanıyorSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan
Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu
Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde Finalde Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi'nde Finalde
Milli Para Tekvandoculardan Büyük Başarı: Tam 7 Madalya Kazandılar Milli Para Tekvandoculardan Büyük Başarı
GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı! İstanbul Depremiyle Kesilen Hatlar Sonrası O GSM Operatörü Abonelerini Hediyeye Boğdu GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın, Ne Tam Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor Ne Gram Altın, Ne Çeyrek Altın: Yatırımcılar Gizlice Bu Altınları Toplayıp Karını 2'ye Katlıyor
Atilla Yeşilada: Bir Anda Çakılacak Atilla Yeşilada: Bir Anda Çakılacak
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı! Yatırımcının Yeni Rotası Gri Metal Olacak: Finans Uzmanı 'Altını Solladı' Diyerek Açıkladı!