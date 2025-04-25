Cristiano Ronaldo Yeni İmzayı Atıyor: Bir Saatlik Kazancı Dudak Uçuklattı

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak olan Cristiano Ronaldo’nun sözleşe uzatma görüşmelerinde takımıyla bir kez daha anlaşmaya vardığı iddia edildi.

40 yaşında olmasına rağmen halen dünyanın en iyileri arasında yer alan Ronaldo’nun kazanacağı para için de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

DUDAK UÇUKLATAN KAZANÇ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Ronaldo’nun Al-Nassr ile 2 yıllık daha anlaşma imzaladığı bildirilirken, yıldız oyuncunun maaşında da bir değişiklik olmayacağı kaydedildi. Ronaldo’nun Suudi Arabistan ekininden yıllık 200 milyon Euro kazanmayı sürdüreceği öğrenildi.

Bu hesaba göre yıldız oyuncunun aylık 16.6 milyon Euro kazanacağı, günlük kazancının ise 547.9 bin Euro olacağı gündeme geldi. Yıldız oyuncunun 1 saatlik kazancının ise 22.8 bin Euro olması öngörülüyor.

Yaşına rağmen aktif futbol hayatına devam eden Ronaldo, toplamda 1000 gole ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi