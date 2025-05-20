İnsan Kaçakçılığı Çetesine Operasyon: Ünlü Sporcu Tutuklandı!

Bir dönemin popüler sporcularından olan eski NFL yıldızı Adarius Taylor, ABD'de tutuklandı. Taylor'ın bir insan kaçakçılığı çetesiyle bağlantılı olduğu ve kendi çocuğunu da "ihmal etmek" ile suçlandığı ortaya çıktı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
İnsan Kaçakçılığı Çetesine Operasyon: Ünlü Sporcu Tutuklandı!

ABD'deki en popüler spor olan Amerikan futbolunun en üst ligi NFL'de bir dönemin yıldız isimlerinden olan Adarius Taylor korkunç suçlamalarla ülke gündemine oturdu. 34 yaşındaki defans oyuncusu, Florida eyaletindeki bir insan kaçakçılığı çetesiyle bağlantılı olarak tutuklandı. Tutuklanan 255 kişi arasında olan Taylor'ın sonra da "çocuk ihmali" ve "fuhuşa teşvik" ile suçlandığı öğrenildi.

Ünlü sporcu ilk olarak 8 Mayıs'ta internetteki bir eskort ilanına yanıt verdikten sonra fuhuşa teşvik etmekle suçlandı. Polisin kaydettiği görüntülerde Taylor, çeteyi çökertmek için gizli görevde olan bir kadın dedektifin bulunduğu özel odaya girerken görülüyor. Ardından sivil polis memurunun, Taylor'ın masaj istediği yerde önce oral seks mi yoksa seks mi istediğini sorduğu belirtildi. O sırada Taylor oradan ayrılıp gözaltına alındı.

İnsan Kaçakçılığı Çetesine Operasyon: Ünlü Sporcu Tutuklandı! - Resim : 1

Yetkililer daha sonra Taylor'ın 6 yaşındaki çocuğunu mekanın dışına park edilmiş kilitli bir araçta bulduklarını bildirdi. NFL'de çok büyük bir kariyere sahip olan eski sporcu, zihinsel sorunları olan ve epilepsi dahil birçok tıbbi sorunu olan çocuğu ihmal etmekle suçlandı.

'SANIRIM BEYNİ HÜCRELERİ HASAR ALMIŞ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Polis Şefi Grady Judd, "Çeteye yönelik operasyonda üç bileşen vardı; insan kaçakçılığı, çocuk avcılığı ve yasa dışı göçmenlik" dedi. Judd, bu çeteye dahil olan Taylor için “Bu adam bir sürü hata yaptı. Sadece 6 yaşındaki çocuğunu böyle bir yere getirmekle kalmadı, aynı zamanda fuhuş için içeri girerken 6 yaşındaki çocuğunu arabada bıraktı" diye konuştu.

Şef Judd, Amerikan futbolundaki sert çarpışmalara göndermede bulunarak, "Belli ki buradaki adam, NFL'de oynayan bir defans oyuncusu olarak çok fazla insanla birbirine vurmuş olmalı, çünkü beyin hücreleri zarar görmüş" dedi.

Trafikte Terör Estirdi, Üç Aracı Ezip Geçti... Ünlü Sporcu Gözaltına AlındıTrafikte Terör Estirdi, Üç Aracı Ezip Geçti... Ünlü Sporcu Gözaltına AlındıDünya
2025 Onun Yılı Olacaktı... Yıldız Sporcu Cinayet İşledi, Polis Her Yerde Arıyor2025 Onun Yılı Olacaktı... Yıldız Sporcu Cinayet İşledi, Polis Her Yerde ArıyorDünya
Etiketler
ABD Çocuk istismarı
Galatasaray'ın 5. Yıldız Kutlamaları: Rams Park’ta Gala Gecesi ve Yenikapı’da Dev Şölen! Rams Park’ta Gala Gecesi ve Yenikapı’da Dev Şölen!
Galatasaray'da Kritik Toplantı Yarın: Masada hangi Konular Var? Galatasaray'da Kritik Toplantı Yarın
Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem
Solak Olanlar Dikkat! Bilim İnsanları Kanıtladı, Bu Hastalık Sol Elini Kullananlarda Daha Yatkın Solak Olanlar Dikkat! Bilim İnsanları Kanıtladı, Bu Hastalık Sol Elini Kullananlarda Daha Yatkın
ÇOK OKUNANLAR
Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar
IBAN'a Para Göndermede Yeni Sistem: EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat! Bankalar Dört Koldan Sarıldı IBAN'da Yeni Sistem! EFT, FAST, Havalede Bu Detaylara Dikkat
Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri!
Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İstanbul'dan Ayrılıp İl Oldu? Bir Zamanlar İstanbul'un En Gözde İlçesiydi! Atatürk'ün 'Benim Kentim' Dediği İlçe Nasıl İl Oldu?
Türkiye'de Yok Satıyordu! Dünyaca Ünlü Spor Giyim Devi Yolları Tamamen Ayırdı: Tüm Dengeler Değişti Türkiye'de Yok Satıyordu! Dünyaca Ünlü Spor Giyim Devi Yolları Tamamen Ayırdı: Tüm Dengeler Değişti