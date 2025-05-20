İnsan Kaçakçılığı Çetesine Operasyon: Ünlü Sporcu Tutuklandı!

ABD'deki en popüler spor olan Amerikan futbolunun en üst ligi NFL'de bir dönemin yıldız isimlerinden olan Adarius Taylor korkunç suçlamalarla ülke gündemine oturdu. 34 yaşındaki defans oyuncusu, Florida eyaletindeki bir insan kaçakçılığı çetesiyle bağlantılı olarak tutuklandı. Tutuklanan 255 kişi arasında olan Taylor'ın sonra da "çocuk ihmali" ve "fuhuşa teşvik" ile suçlandığı öğrenildi.

Ünlü sporcu ilk olarak 8 Mayıs'ta internetteki bir eskort ilanına yanıt verdikten sonra fuhuşa teşvik etmekle suçlandı. Polisin kaydettiği görüntülerde Taylor, çeteyi çökertmek için gizli görevde olan bir kadın dedektifin bulunduğu özel odaya girerken görülüyor. Ardından sivil polis memurunun, Taylor'ın masaj istediği yerde önce oral seks mi yoksa seks mi istediğini sorduğu belirtildi. O sırada Taylor oradan ayrılıp gözaltına alındı.

Yetkililer daha sonra Taylor'ın 6 yaşındaki çocuğunu mekanın dışına park edilmiş kilitli bir araçta bulduklarını bildirdi. NFL'de çok büyük bir kariyere sahip olan eski sporcu, zihinsel sorunları olan ve epilepsi dahil birçok tıbbi sorunu olan çocuğu ihmal etmekle suçlandı.

'SANIRIM BEYNİ HÜCRELERİ HASAR ALMIŞ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Polis Şefi Grady Judd, "Çeteye yönelik operasyonda üç bileşen vardı; insan kaçakçılığı, çocuk avcılığı ve yasa dışı göçmenlik" dedi. Judd, bu çeteye dahil olan Taylor için “Bu adam bir sürü hata yaptı. Sadece 6 yaşındaki çocuğunu böyle bir yere getirmekle kalmadı, aynı zamanda fuhuş için içeri girerken 6 yaşındaki çocuğunu arabada bıraktı" diye konuştu.

Şef Judd, Amerikan futbolundaki sert çarpışmalara göndermede bulunarak, "Belli ki buradaki adam, NFL'de oynayan bir defans oyuncusu olarak çok fazla insanla birbirine vurmuş olmalı, çünkü beyin hücreleri zarar görmüş" dedi.