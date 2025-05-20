Galatasaray Yöneticisinden Sane İtirafı: Resmen Doğruladı

Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da gelecek sezonun planlama çalışmaları sürerken, dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atılmıştı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leroy Sane’nin sarı-kırmızılı ekibe transfer olacağı öne sürülmüştü. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu konuya ilişkin açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kavukcu açıklamalarında Leroy Sane ile ocakta görüştüklerini doğrularken, "Ocak ayında Leroy Sane ile görüşmeler oldu. Şu anda büyük bir takımın oyuncusu" ifadelerini kullandı.

Sane dışında isimlerle de görüşüldüğünü anlatan Kavukcu, "Bir tek Sane değil dünyada çok farklı isimler var. Nereye transfer yapacağımızın iki tanesi belli oluyor. 10 numaramız eksik oluyor, kaleci oluyor. Hangi oyuncuları alacağımızı netleştirmedik. Daha start vermedik. Bunun için başkanımızın start vermesini bekliyoruz. Konuşmalarımız oluyor, zamanı var" diye konuştu.

Kaynak: AA