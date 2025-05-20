Galatasaray'ın 5. Yıldız Kutlamaları: Rams Park’ta Gala Gecesi ve Yenikapı’da Dev Şölen!

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek lig bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atarak 5. yıldızı formasına takan ilk takım oldu. Sarı-kırmızılı camia, bu büyük zaferi taraftarlarıyla paylaşmak için görkemli kutlamalara hazırlanıyor.

KUPA TÖRENİ VE GALA GECESİ RAMS PARK’TA

Galatasaray’ın kupa töreni, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına göre ligin son haftasında, 1 Haziran 2025 Pazar günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak Başakşehir maçının ardından gerçekleşecek.

Saat henüz netleşmese de, “Şampiyonun Gala Gecesi” adı verilen etkinlikte DJ performansları, ışık ve konfeti şovları, drone gösterileri ve sürpriz sanatçıların sahne alacağı bir kutlama planlanıyor.

Biletler passo.com.tr üzerinden GS logolu Passolig kart sahiplerine satışa sunulacak, VIP kombine ve loca sahipleri ise mevcut yerlerinde kutlamalara katılabilecek.

YENİKAPI’DA DEV ŞÖLEN

Galatasaray, şampiyonluk coşkusunu İstanbul’un dört bir yanına yaymak için Yenikapı Meydanı’nda dev bir kutlama organize etmeyi planlıyor. Kulübün, yaklaşık 1 milyon taraftarla gerçekleşmesi beklenen bu etkinlik için İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunduğu belirtiliyor.

Kutlamalar kapsamında, Galatasaray Lisesi’nden başlayarak üstü açık otobüsle taraftarları selamlayacak olan futbolcular, konvoy eşliğinde Yenikapı’ya ulaşacak. Burada konserler, görsel şovlar ve 5. yıldız temalı sürprizler taraftarları bekliyor.

Galatasaray'ın Yenkapı'daki kutlama için dünyaca ünlü sanatçılarla görüştüğü belirtilirken ünlü şarkıcı Emircan İğrek de 5. yıldıza özel bir marş hazırladı.

Kaynak: Haber Merkezi