Kerem Aktürkoğlu İkinci Kez Yıkıldı: Yıldız İsimden Duygusal Veda

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun forma giydiği Benfica, şampiyonluk şansını kaybederken, Portekiz ekibinde dikkat çeken bir veda geldi.

Portekiz’de Sporting, 21’inci şampiyonluğuna ulaşan ekip olurken, Benfica da Braga ile 1-1 berabere kaldı ve ligi ikinci sırada tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Di Maria’nın Benfica’ya veda ettiği açıklandı. Yıldız oyuncu da veda açıklaması yaparak, “Bu formayla oynadığım son lig maçıydı. Yeniden Benfica formasını giymek benim için büyük bir gururdu. Pazar günü bir finalimiz var ve kazanmak için sahaya çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi