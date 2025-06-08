İclal Aydın Yeni Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu

Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın, gönlünü ödüllü heykeltıraş Ozan Ünal’a kaptırdı. Sosyal medyadan romantik bir paylaşım yapan Aydın, yeni ilişkisini kamuoyuyla paylaştı.

İclal Aydın Yeni Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu
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Oyuncu ve yazar İclal Aydın, sosyal medya üzerinden yeni ilişkisini kamuoyuna açıkladı. Aydın, ödüllü heykeltıraş Ozan Ünal ile birlikte olduğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İclal Aydın Yeni Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu - Resim : 1

İclal Aydın, evinin önüne gelen kumruların videosunu paylaşarak sevgilisi Ozan Ünal'ı etiketledi. Paylaşımında, "Her akşam üzeri mutfak penceremizde, her sabah arka bahçe çitlerinde, hep ve daima birlikteler… İyi bayramlar, sevgiler" ifadelerine yer verdi.

İclal Aydın Yeni Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu - Resim : 2

Ozan Ünal da Aydın'ın paylaşımına, "Tam zamanında, tam yerinde kendi evreninde, iki kişilik bir dünyanın, iki kumrusu onlar da" şeklinde yorum yaptı. Ayrıca bu paylaşımı kalp emojisi eşliğinde kendi hikayesinde de paylaştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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