Yıllardır Görüşmediği Babasıyla Barıştı, Bayram Paylaşımları Duygulandırdı

Bayram tatilinde baba ocağına giden Demet Özdemir, uzun süredir görüşmediği babasıyla barıştıklarını duyurdu. Sosyal medya paylaşımları duygulandırdı. Ünlü oyuncu, “Babam çok inatçıdır ama sevgisinden hiç şüphe etmedim” diyerek yıllarca küs kaldıklarını söylemişti.

Esma Karayel Esma Karayel
Yıllardır Görüşmediği Babasıyla Barıştı, Bayram Paylaşımları Duygulandırdı
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'Eşref Rüya' dizisinde “Nisan” karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir, yoğun set temposuna kısa bir ara vererek bayram tatilini memleketi İzmit’te geçirdi. 33 yaşındaki oyuncu, yıllardır görüşmediği babasıyla yeniden bir araya geldi.

Özdemir, sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştığı karelerde babasıyla birlikte çekildiği duygusal anlara yer verdi. Gönderisine Özdemir Erdoğan’ın “Bana Ellerini Ver” şarkısını ekleyen ünlü oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

Yıllardır Görüşmediği Babasıyla Barıştı, Bayram Paylaşımları Duygulandırdı - Resim : 1

Daha önce verdiği bir röportajda, "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır" diyen Özdemir, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Takipçileri ise bu duygusal barışmaya destek mesajları yağdırdı.

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