Yıllardır Görüşmediği Babasıyla Barıştı, Bayram Paylaşımları Duygulandırdı

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'Eşref Rüya' dizisinde “Nisan” karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir, yoğun set temposuna kısa bir ara vererek bayram tatilini memleketi İzmit’te geçirdi. 33 yaşındaki oyuncu, yıllardır görüşmediği babasıyla yeniden bir araya geldi.

Özdemir, sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştığı karelerde babasıyla birlikte çekildiği duygusal anlara yer verdi. Gönderisine Özdemir Erdoğan’ın “Bana Ellerini Ver” şarkısını ekleyen ünlü oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

Daha önce verdiği bir röportajda, "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır" diyen Özdemir, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Takipçileri ise bu duygusal barışmaya destek mesajları yağdırdı.