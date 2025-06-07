Serenay Sarıkaya’dan ‘Ayşe Barım’lı Bayram Mesajı

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Kurban Bayramı’nda ünlülerden siyasilere kadar pek çok isim, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla bayramı kutlarken, bir paylaşım da ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’dan geldi. Serenay Sarıkaya yaptığı duygusal paylaşımda Gezi soruşturmasında tutuklanan menajeri Ayşe Barım’ı da unutmadı.

Bayramın ilk gününde sosyal medyadan paylaşımda bulunan Serenay Sarıkaya, uzun mesajında normal koşullarda bayramının nasıl geçtiğini anlatırken, anneannesine ve menajeri Ayşe Barım’a duyduğu özlemi dile getirdi.

Sarıkaya, paylaşımında "Büyük ihtimalle bir bayram sofrası hazırlığında yakalardım onu çünkü sevdiklerini bir araya toplamaya bayılırdı" dedi.

Sarıkaya, Ayşe Barım ile bayramlarda arasında geçen diyalogu şu sözlerle anlattı:

Muhtemelen köyünde, evinde olurdu. Kocaman gülümseyerek açardı telefonu. Büyük ihtimalle bir bayram sofrası hazırlığında yakalardım onu. Çünkü tüm sevdiklerini bir araya toplamaya bayılır. “Kaç gel hadi, bir iki gün sonra dönersin” derdi kesin. Hep ağırlardı, herkesi ağırlardı, kucaklardı herkesi ve her şeyi. Annemin dediği gibi. Şimdi onun sofrasına gidemediğim günler için de buruğum küskünüm. Demem o ki. Ama buruk, ama eksik, ama uzak herkesin bayramını canı gönülden kutlarım ve gönülden kucaklarım hepinizi. Hayatta ve sağlıklı oldukça, sevdikçe ve sevildikçe, özgürce kucakladıkça ve kucaklaştıkça, iyileşecek, güzelleşecek her şey…