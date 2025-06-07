Icardi Wanda Nara'yı Bu Kez Hırsızlıkla Suçladı

Çalkantılı aşk hayatlarıyla gündemden düşmeyen Icardi ve Wanda Nara, ayrılığın ardından da atışmaya devam etti. Mauro Icardi Wanda Nara'yı hırsızlıkla suçladı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Icardi Wanda Nara'yı Bu Kez Hırsızlıkla Suçladı
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Uzun yıllar süren çalkantılı ilişkileri geçen yıl noktalanan Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular durulmazken, yeni bir çalkantı daha yaşandı.

Wanda Nara’nın dün Instagram hesabından yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Nara, paylaşımında Icardi’nin nilanlısı China Suarez’i hedef aldı. Wanda Nara, “Bu o... kızın mahvettiği bir başka yeniden buluşma. Kızlarımın her gözyaşı damlasının bedelini ödeyeceksin. O... kız!!! İki ay sonra babalarının kızlarını görebilmesini sağladık ve sen okula mı gidiyorsun? Ve en küçük kızımın babasıyla öğle yemeği yemesini engelliyorsun. Kötü insan!!!” ifadelerini kullandı.

Icardi Wanda Nara'yı Bu Kez Hırsızlıkla Suçladı - Resim : 1

Wanda Nara’nın bu paylaşımının ardından bu kez Icardi cephesinden peş peşe paylaşımlar geldi. Icardi, paylaşımlarında Wanda Nara’ya tepki gösterirken, kiminle sevgili olacağına eski eşinin karar veremeyeceğine dikakt çekti ve "Yeniden bağlanma mı diyorlar? Yeniden bağlanma falan yok çünkü bağ her zaman vardı (bunu ben değil, uzmanlar söylüyor) ve her şey kayıtlarda. Artık bırak şu işleri, Wandixxxxxx, çok kıskanıyorsun, çok kin besliyorsun... Yeni sevgilime, gelecekteki eşime saygı göster... Siz pembe Lamborghini'nin şovunu satın almaya devam edin, ben kızlarımın velayetini almaya gidiyorum!!!! Ve her geçen gün daha da yaklaşıyorum... Tik, tak, tik, tak... Az kaldı Johnny!!!" dedi.

Icardi Wanda Nara'yı Bu Kez Hırsızlıkla Suçladı - Resim : 2

Icardi bu paylaşımla da yetinmezken, Wanda Nara’nın kızı Isabella’nın aklını bulandırdığını öne sürdü. Icardi, “Onu yıl sonu okul gösterisinde izlemeye gittim ve yine biraz üzgündü, çünkü onu alıp götüreceğimi ve annesini bir daha asla göremeyeceğini düşünüyordu. 8 yaşındaki bir çocuk böyle düşünür mü? Yoksa 6 ay boyunca yalanlarla beyni yıkanmış mı?” dedi.

Icardi Wanda Nara'yı Bu Kez Hırsızlıkla Suçladı - Resim : 3

Icardi öte yandan, Wanda Nara’ya hırsızlık suçlamasında da bulundu. Icardi, konuya ilişkin paylaşımda, "Telefonuma bakarken, başka bir kanıt buldum... İtalya'da, kişisel hesabına aktarılan 7 milyon Euro'luk hırsızlık açıkça ihbar edildi” ifadelerini yazdı.

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