Kubilay Aka Saçlarını Pembeye Boyattı: Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’dan Yorum Gecikmedi

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, saçlarını pembeye boyayarak dikkat çeken bir değişikliğine gitti. Sosyal medyada yoğun ilgi gören yeni imajına, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’dan çarpıcı bir yorum geldi.

Esma Karayel Esma Karayel
Kubilay Aka Saçlarını Pembeye Boyattı: Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’dan Yorum Gecikmedi
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İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği "Cihan" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 30 yaşındaki oyuncu Kubilay Aka, radikal bir imaj değişikliğine gitti. Saçlarını pembe renge boyayan Aka, yeni tarzıyla sosyal medyada gündem oldu. Yakışıklı oyuncunun bu sürpriz imajı, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Aka, Instagram hesabından saçlarının pembeye boyanmış halini paylaştı. Kubilay Aka'nın imaj değişikliğinin bir proje için mi yoksa kişisel tercihi mi olduğu merak edilmeye başlandı. Aka, sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına “Saçlarımın tadına bakmak istiyorum” notunu düştü.

Kubilay Aka Saçlarını Pembeye Boyattı: Sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’dan Yorum Gecikmedi - Resim : 1

HAFSANUR SANCAKTUTAN'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile öpüştüğü romantik anlara da sosyal medya hesabında yer veren başarılı oyuncunun pozları çok konuşuldu.

Hafsanur Sancaktutan da Kubilay Aka'nın bu paylaşımlarına; "Pamuk şekerim" yorumuyla karşılık verdi.

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