Survivor'da İlk Finalist Belli Oldu! İstanbul'daki Koltuğu Garantiledi, Finale Kadar Yarışmayacak

Survivor 2025 All Star’da finale doğru geri sayım başladı. 6 Haziran Cuma akşamı oynanan bireysel oyunda Batuhan Karacakaya ilk finalist oldu. Aynı gece düzenlenen düelloda Meryem Kasap, Sevgi İvme’ye yenilerek yarışmaya veda etti.

Survivor'da İlk Finalist Belli Oldu! İstanbul'daki Koltuğu Garantiledi, Finale Kadar Yarışmayacak
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Survivor 2025 All Star sezonunda heyecan dorukta. 6 Haziran Cuma günü gerçekleşen bireysel dokunulmazlık oyunu sonucunda, Batuhan Karacakaya ilk finalist olarak İstanbul'daki büyük finale katılma hakkı kazandı. Aynı akşam düzenlenen düello finalinde ise Meryem Kasap, Sevgi İvme'ye yenilerek yarışmaya veda etti.

Bireysel dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar arasında büyük bir rekabete sahne oldu. Final etabında Batuhan Karacakaya ile Volkan karşı karşıya geldi. Atışlarda üstünlük sağlayan Batuhan, ilk finalist olarak İstanbul'daki final koltuğunu garantiledi. Bu başarıyla Batuhan, finale kadar parkurlarda yarışmayacak.

Survivor'da İlk Finalist Belli Oldu! İstanbul'daki Koltuğu Garantiledi, Finale Kadar Yarışmayacak - Resim : 1

MERYEM KASAP ELENDİ

Aynı gün düzenlenen düello finalinde ise Meryem Kasap ile Sevgi İvme mücadele etti. Meryem, "Ayşe'yle oynadığım düellodan çıkmak isterdim ama ne yazık ki çıkamadım. O kadar yorgunum ki... Fiziksel olarak çok yorgunum. Mental olarak çok yorgunum. Bunlar birleşince kendimi aslında hiç iyi hissetmiyorum." ifadelerini kullandı. Sevgi ise, "Şöyle dönüp bir baktığım zaman sanırım Meryem sadece kondurma atışını yapmamıştı. O yüzden ben de kum torbası ile devirme ardından da kondurma atışı seçmek istiyorum." dedi.

Survivor'da İlk Finalist Belli Oldu! İstanbul'daki Koltuğu Garantiledi, Finale Kadar Yarışmayacak - Resim : 2

Düello sonunda Sevgi İvme galip gelerek yarışmada kalmayı başardı. Meryem Kasap ise Survivor 2025 All Star sezonuna veda etti. Yarışmanın ilerleyen günlerinde ikinci finalist ve şampiyonun kim olacağı merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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