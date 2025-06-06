Türkü Akbayram'dan Yürek Burkan Edip Akbayram Mesajı

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Türk müziğinin unutulmaz seslerinden, halkın yüreğinde yer edinmiş usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart'ta, 75 yaşında hayatını kaybetti. Edip Akbayram, Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlandı.

BABASIZ GEÇEN İKİNCİ BAYRAM

Edip Akbayram'ın ardından, kızı Türkü Akbayram'dan gelen paylaşım yürekleri burktu. Sosyal medya hesabından babasıyla birlikte çekilmiş eski bir aile fotoğrafını paylaşan Türkü Akbayram, duygularını içten bir metinle dile getirdi.

"Bayramlar büyüdükçe ailemi aradığım zamanlar oldu" diyen Akbayram, özellikle anneannesinin vefatıyla birlikte bayramların anlamının nasıl değiştiğini şu sözlerle ifade etti:

"O evdeki toplanmalarımız, tüm aile bir araya gelip saatler süren yemeklerimiz ve kahkahalarımız, ilk kez onunla birlikte kaybolmuştu."

Paylaşımının devamında annesiyle yaptığı bir mesajlaşmaya yer veren Akbayram, annesinin şu sözlerini aktardı:

"Çok. Önümde varsa bir on yıl daha, onsuz yaşamaktan çok korkuyorum."

Bunun üzerine Akbayram, annesine verdiği yanıtla duygularını şöyle özetledi:

"Güçlü olmayı senden öğrendim."

Babasıyla yaşadığı anılara özlem dolu satırlarla değinen Türkü Akbayram, o eski bayram sabahlarına duyduğu hasreti şöyle dile getirdi:

"Keşke şu resimdeki gibi yan yana olup, dünyanın tüm yüklerinden bihaber gülebilseydik. Keşke bu sabah Moda'daki altıncı kattaki balkonumuzda oturup, ‘Ne iyi ettik Ayten burayı almakla' deseydin…"

Sözleriyle sadece bir babaya değil, bir döneme, bir ruha, bir sarsılmaz sevgiye de veda ettiğini anlatan Akbayram, yazısını şu cümleyle noktaladı:

"İyi bayramlar diyeceğim, eksik olacak. Bu ve bundan sonrakilerinde hep olacağı gibi…"

Kaynak: Haber Merkezi