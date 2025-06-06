Safiye Soyman, Kurban Bayramı'nda Oğlu Harun'un Mezarını Ziyaret Etti

Geçtiğimiz yıl MS hastalığıyla mücadele eden oğlunu kaybeden usta sanatçı Safiye Soyman, Kurban Bayramı'nı hüzünle karşıladı. Bayramın ilk günü oğlunun mezarını ziyaret eden Soyman, "Sensiz geçen ilk Kurban Bayramı Harun’um" diyerek duygusal anlar yaşadı.

Son Güncelleme:
Safiye Soyman, Kurban Bayramı'nda Oğlu Harun'un Mezarını Ziyaret Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şarkıcı Safiye Soyman, geçtiğimiz Temmuz ayında kaybettiği oğlu Harun Akaröz'ün yokluğunda ilk Kurban Bayramı'nı hüzünle geçiriyor. 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz'ü geçtiğimiz yıl toprağa veren Soyman, bayramın ilk gününde Bodrum'daki mezarını ziyaret etti.

Safiye Soyman, duygusal anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Videoda mezar başında gözyaşlarını tutamayan sanatçı, "Ay benim güzel çocuğum, kedisi de burada bekler. Bayramınız mübarek olsun oğlum. Bu kedi oğlum öldüğünden beri bekler onu. Ay kuzum benim. Sensiz geçen ilk Kurban Bayramı Harun'um" sözleriyle yürekleri dağladı.

Safiye Soyman, Kurban Bayramı'nda Oğlu Harun'un Mezarını Ziyaret Etti - Resim : 1

Safiye Soyman'ın paylaşımında yer alan görüntülerde, Harun Akaröz'ün mezarı başında onu bekleyen kedinin varlığı ise hem hüzün hem de sevgi dolu bir detay olarak dikkat çekti.

Sanat camiasının sevilen isimlerinden biri olan Soyman, daha önce verdiği röportajlarda da evlat acısının tarif edilemez bir boşluk olduğunu dile getirmişti. Bayram sabahı yaptığı bu içten paylaşım ise binlerce beğeni ve destek mesajı aldı. Takipçileri, Soyman'a başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

Safiye Soyman Metroya Bindi, Öve Öve Bitiremedi... Görenler Bir Daha BaktıSafiye Soyman Metroya Bindi, Öve Öve Bitiremedi... Görenler Bir Daha BaktıMagazin

Safiye Soyman’dan Tanyeli’ye Tepki Çeken Hastane Ziyareti! Herkes O Sözünü HatırlattıSafiye Soyman’dan Tanyeli’ye Tepki Çeken Hastane Ziyareti! Herkes O Sözünü HatırlattıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Safiye Soyman Cenaze
Son Güncelleme:
KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2025: Hangi İlde Saat Kaçta Kılınacak? KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2025: Hangi İlde Saat Kaçta Kılınacak?
Ünlü Türkücü Kahreden Haberi Verdi, Acil Kan Çağrısı Yaptı Ünlü Türkücü Kahreden Haberi Verdi
Türkü Akbayram'dan Yürek Burkan Edip Akbayram Mesajı Türkü Akbayram'dan Yürek Burkan Paylaşım
En Zeki Erkekler Bu Burçlardan Çıkıyor: İşte Peşinden Koşturan 3 Burç En Zeki Erkekler Bu Burçlardan Çıkıyor: İşte Peşinden Koşturan 3 Burç
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız Bakın Kaçıncı Sırada Dünyanın En Değerli 50 Futbolcusu Açıklandı! Arda ve Kenan Bakın Kaçıncı Sırada
İslam Memiş: Rekor Kısa Sürecek İslam Memiş: Rekor Kısa Sürecek
İkinci El Araç Piyasasında Bayram Havası: Rekora Hazırlık Başladı İkinci El Araç Piyasasında Bayram Havası: Rekora Hazırlık Başladı
Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı Konyalı Turizm Devi İçin Köprüden Önce Son Çıkış: Süreç Resmen Başladı
Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı Hakan Kara 'Türkiye Zirvede' Dedi: Tabloyu Açıkladı