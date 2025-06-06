Safiye Soyman, Kurban Bayramı'nda Oğlu Harun'un Mezarını Ziyaret Etti

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Şarkıcı Safiye Soyman, geçtiğimiz Temmuz ayında kaybettiği oğlu Harun Akaröz'ün yokluğunda ilk Kurban Bayramı'nı hüzünle geçiriyor. 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz'ü geçtiğimiz yıl toprağa veren Soyman, bayramın ilk gününde Bodrum'daki mezarını ziyaret etti.

Safiye Soyman, duygusal anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Videoda mezar başında gözyaşlarını tutamayan sanatçı, "Ay benim güzel çocuğum, kedisi de burada bekler. Bayramınız mübarek olsun oğlum. Bu kedi oğlum öldüğünden beri bekler onu. Ay kuzum benim. Sensiz geçen ilk Kurban Bayramı Harun'um" sözleriyle yürekleri dağladı.

Safiye Soyman'ın paylaşımında yer alan görüntülerde, Harun Akaröz'ün mezarı başında onu bekleyen kedinin varlığı ise hem hüzün hem de sevgi dolu bir detay olarak dikkat çekti.

Sanat camiasının sevilen isimlerinden biri olan Soyman, daha önce verdiği röportajlarda da evlat acısının tarif edilemez bir boşluk olduğunu dile getirmişti. Bayram sabahı yaptığı bu içten paylaşım ise binlerce beğeni ve destek mesajı aldı. Takipçileri, Soyman'a başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi