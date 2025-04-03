Kubilay Aka Yakın Dostu Cem Yiğit Üzümoğlu’na Destek İçin Adliyede, İlk Kez Konuştu

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında Oyuncular Sendikası üyeleri ve çok sayıda oyuncu Çağlayan Adliyesi’ne giderek ünlü oyuncuya destek verdi.

Adliyeye sevk edilen Cem Yiğit Üzümoğlu’na destek vermek için Çağlayan’a gelen yakın dostu oyuncu Kubilay Aka, Gerçek Gündem’e konuştu.

'BURADA OLMAK ÇOK KÖTÜ'

‘Çok üzgünüz, halkın her bir ferdi boykot çağrısını kullanmak özgür’ diyerek belirten Kubilay Aka şunları söyledi: Çok üzgünüz, halkın her bir ferdi boykot çağrısını kullanmak özgür. Geldiğimiz bu durum sanatçılardan, öğrencilere, gazetecilere kadar konuşan herkesin içeri atıldığı bir dönemde bulunmak inanın çok kötü. Bugün burada olmak da çok kötü. Umarım tekrarlanmaz, arkadaşımızı ve birçok gencimizi serbest bırakırlar.

'TRT DEVLETİN DEĞİL HALKIN KANALI'

Ünlü oyuncu ‘Boykot durumundan dolayı bazı oyuncuların dizilerindeki rollerine son verildi. Ne söylemek istersiniz?’ sorusunu ise şöyle yanıtladı:

TRT bizim kanalımız, devletin değil halkın kanalı. Kimin orada olacağına olmayacağına bir şekilde sanatın takdirinin karar vermesi gerekirdi. Fakat arkadaşlarımız mağdur edildi. Her zaman arkadaşlarımızın arkasındayız. Destekçisiyiz, bugün de buradayız yine destekçiyiz.

Kaynak: Haber Merkezi