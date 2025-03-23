Şakir Paşa Ailesinin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan 'Saraçhane' Nöbeti... Tek Cümlesiyle Sosyal Medyayı Salladı

Now TV’nin fenomen dizisi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’ın başrol oyuncularından ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘Saraçhane’de toplanma’ çağrısına sessiz kalmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla Saraçhane’de elinde pankartla protestolara destek verdi.

'YA HEP YA HİÇ'

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Şakir Paşa’nın Cevat’ı Cem Yiğit Üzümoğlu Saraçhane’de çekilen fotoğrafını yayınladı. Üzümoğlu fotoğrafının altına ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz’ notunu düştü.

Destek paylaşımlarına devam eden ünlü oyuncu bir kadının elindeki ‘Bize barikat kuracağınıza bizi öldürene kurun’ yazılı pankartı da paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi