Şanlıurfa'da Göçük Altından Kurtarılan 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan ve yapılan çalışmalar sonucu kurtarılan 4 işçiden 3'ü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sonrası yaşanan göçük altında kaldı.

Şanlıurfa'da Göçük Altından Kurtarılan 3 İşçi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Göçük altında kalan 1 işçi olaydan hemen sonra kurtarılırken, diğer 3 işçi ise ekiplerin çalışmaları sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı. Ağır yaralı olarak göçük altından kurtarılan işçilerden Engin Çekiç, Kadir Altınöz ve Halil Kartalmış sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı işçiler Engin Çekiç, Kadir Altınsöz ile Halil Kartalmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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