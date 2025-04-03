Erzincan’da Şüpheli Ölüm

Erzincan’da yapımı süren 4 katlı inşaatta bir kişinin iple asılı halde cansız bedeni bulundu. Ozan K. isimli şahsın cesedi otopsi yapılabilmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Erzincan’da Şüpheli Ölüm

Olay, bugün saat 14. 30 sıralarında Nusret Çetinkaya Caddesi'ndeki bir inşaatın dördüncü katında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, iki inşaat işçisi dördüncü kata fayans bırakmak için çıktıkları esnada iple asılı halde ceset buldular. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yapılan incelemede yaşamını yitiren şahsın Ozan K., (35) olduğu tespit edildi. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemede bulunmasının ardından ceset otopsi için hastane morguna nakledildi.

Yaşamını yitiren Ozan K.’nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Erzincan ölüm
Son Güncelleme:
Kırıkkale'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı Kırıkkale'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
İstanbul’da İki Otele Silahlı Saldırı İstanbul’da İki Otele Silahlı Saldırı
Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor Nisan Ayında Budanması Gereken Bitkiler Açıklandı! Budama yapan Yaşadı, Verimi Rekor Artıyor
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı! Türkiye'den de 2 İl Listede... 100 Yıl İçinde Yok Olacak 37 Şehir Açıklandı
İslam Memiş 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek? 'Sürpriz Olmaz' Diyerek Açıkladı! Gram Altın Ne Kadar Yükselecek?
İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor İş Bankası Kesenin Ağzını Açtı! Emekli Promosyonunda Yeni Rekor
Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun Gram Altında 6 Bin Lira Depremi! Uzmanı Net Tarih Verdi, Büyük Tufana Hazır Olun
İsa Karakaş Milyonları İlgilendiren Gelişmeyi Duyurdu! Emekli Maaşında Yeni Sistem! Tümden Değişecek İsa Karakaş Milyonları İlgilendiren Gelişmeyi Duyurdu! Emekli Maaşında Yeni Sistem! Tümden Değişecek