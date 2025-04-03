Erzincan’da Şüpheli Ölüm

Olay, bugün saat 14. 30 sıralarında Nusret Çetinkaya Caddesi'ndeki bir inşaatın dördüncü katında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, iki inşaat işçisi dördüncü kata fayans bırakmak için çıktıkları esnada iple asılı halde ceset buldular. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yapılan incelemede yaşamını yitiren şahsın Ozan K., (35) olduğu tespit edildi. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemede bulunmasının ardından ceset otopsi için hastane morguna nakledildi.

Yaşamını yitiren Ozan K.’nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA