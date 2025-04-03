Ünlü Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Neden Gözaltına Alındığı Ortaya Çıktı! Boykot Değil, WhatsApp Grubu Detayı

İstanbul Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykot çağrısından değil 'kültür-sanat camiasını sokak eylemleri için organize eden bir WhatsApp grubunda yer alması'ndan dolayı gözaltına alındı.

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Ünlü Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Neden Gözaltına Alındığı Ortaya Çıktı! Boykot Değil, WhatsApp Grubu Detayı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan vatandaş protestoları yaygın tüketim boykotu çağrılarıyla devam etti.

Özellikle gençlerden gelen 2 Nisan’da “Tüketimi durduruyoruz” çağrısı dikkat çekmiş ve boykota çok sayıda ünlü isim destek vermişti. Bu isimlerden biri de 'Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar' dizisinin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu olmuştu.

Ünlü Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Neden Gözaltına Alındığı Ortaya Çıktı! Boykot Değil, WhatsApp Grubu Detayı - Resim : 1

GÖZALTI SEBEBİ BOYKOT DEĞİL

Üzümoğlu, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından gözaltına alındı. İfade vermek üzere mahkemeye sevk edilen Üzümoğlu'nun boykot çağrısı sebebiyle gözaltına alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

WHATSAPP GRUBU KURDU

Gerçek Gündem'in İstanbul Başsavcılığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Cem Yiğit Üzümoğlu, 'kültür-sanat' camiasını sokak eylemleri için organize eden bir WhatsApp grubunda yer almasından dolayı gözaltına alındı.

Şakir Paşa Dizisinin Başrol Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına AlındıŞakir Paşa Dizisinin Başrol Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına AlındıGüncel
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Kaynak: Haber Merkezi

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