Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu Adliyeye Sevk Edildi

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı boykot paylaşımı sonrasında gözaltına alınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu Adliyeye Sevk Edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı, üniversite öğrencilerinin devam ettirdiği boykot çağrılarına destek veren ve bu sabah gözaltına alınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, adliyeye sevk edildi.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 1

BOYKOT PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’ın başrol oyuncuları arasında yer alan Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da yer aldığı öğrenilmişti.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Cem Yiğit Üzümoğlu Boykot Ekrem İmamoğlu
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