En Yakınından Darbe Alacak Burçlar Belli Oldu: O Tarihe Dikkat

Astrologlar, 22 Haziran tarihinin burçlar üzerindeki etkilerini değerlendirirken, özellikle arkadaşlık ilişkilerinde yaşanabilecek sarsıntılara dikkat çekiyor.

Son Güncelleme:
En Yakınından Darbe Alacak Burçlar Belli Oldu: O Tarihe Dikkat
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Günün astrolojik enerjisi, insanları beklenmedik tartışmalara, kırıcı sözlere ve ilişkilerde ani kopuşlara sürükleyebilir. Uzmanlara göre, üç burç, bugün yakın çevresindeki kişiler tarafından ciddi şekilde hayal kırıklığına uğrayabilir.

İşte bugün arkadaşları tarafından darbe alma riski en yüksek üç burç:

En Yakınından Darbe Alacak Burçlar Belli Oldu: O Tarihe Dikkat - Resim : 1

İkizler: Dost bildikleri, onları kullanabilir

Zekâsı, neşesi ve konuşkan yapısıyla çevresindekileri etkileyen İkizler burcu, arkadaşlık ilişkilerinde kendini çok fazla açtığında risk altına giriyor. Bugün, en güvendikleri kişilerin aslında onları sadece kendi çıkarları için kullandığını fark etmeleri olası. Dostluk zannettikleri bağların, karşılıklı değil tek yönlü olduğunu görebilirler. Bu fark ediş, İkizler için ciddi bir hayal kırıklığına yol açabilir.

Yay: Güvendiği dağlara kar yağabilir

Her daim pozitif ve enerjik olan Yay burcu, arkadaşlarına fazlasıyla güvenme eğilimindedir. Bugün, çok özel bir sırrını paylaştığı kişinin, bu bilgiyi bir eğlence unsuru haline getirerek başkalarıyla paylaşması mümkündür. Bu durum Yay’ı hem duygusal hem sosyal anlamda zor durumda bırakabilir. Güven ilişkisi bu burç için büyük yara alabilir.

Oğlak: Soğukkanlılığın bedeli ağır olabilir

Planlı, mesafeli ve stratejik yapısıyla bilinen Oğlak burcu, zaman zaman insan ilişkilerinde mesafesini fazlaca koruyabilir. Yakın çevresiyle kurduğu ilişkilerde duygudan çok faydayı ön planda tuttuğu algısı, bugün karşı taraf için bardağı taşırabilir. "Artık kullanıldığımızı düşünüyoruz" diyen bir dost, ilişkiyi sonlandırma kararı alabilir. Oğlak, alıştığı soğukkanlılığın arkasına saklanamayabilir.

250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Tablosu Ortaya Çıktı250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Tablosu Ortaya ÇıktıEkonomi

Togg, BYD, Renault, Toyota... Türkiye Trafiğinde Otomobil Seçimi Belli Oldu! Her Gün Bir Yenisi EkleniyorTogg, BYD, Renault, Toyota... Türkiye Trafiğinde Otomobil Seçimi Belli Oldu! Her Gün Bir Yenisi EkleniyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Burç Yorumları Burç
Son Güncelleme:
Aşk Hayatında Yanlış Seçimlere Düşen 6 Burç Aşk Hayatında Yanlış Seçimlere Düşen 6 Burç
En Yakınından Darbe Alacak Burçlar Belli Oldu: O Tarihe Dikkat En Yakınından Darbe Alacak Burçlar Belli Oldu: O Tarihe Dikkat
Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Türk Hava Kuvvetleri’nin Envanterinde Hangi Savaş Uçakları Var? Türk Hava Kuvvetleri’nin Envanterinde Hangi Savaş Uçakları Var?
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak
250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Tablosu Ortaya Çıktı 250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Tablosu Ortaya Çıktı
Kademeli Emeklilikte Geri Sayım: Bu Tarihler Arasında Sigortalı Olanlar İçin Yeni Düzenleme Gündemde Kademeli Emeklilikte Geri Sayım: Bu Tarihler Arasında Sigortalı Olanlar İçin Yeni Düzenleme
Patron Önce Zam Yaptı Sonra İşten Çıkardı! Dev Fabrikada Büyük Kriz Dev Fabrikada Büyük Kriz! Patron Önce Zam Yaptı Sonra...
Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Banka Aracılığıyla Para Gönderirken Dikkat, Artık Geçerli Olacak Ev Sahibi ve Tüm Kiracıları İlgilendiriyor! Banka Aracılığıyla Para Gönderirken Dikkat