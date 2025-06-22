En Yakınından Darbe Alacak Burçlar Belli Oldu: O Tarihe Dikkat

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Günün astrolojik enerjisi, insanları beklenmedik tartışmalara, kırıcı sözlere ve ilişkilerde ani kopuşlara sürükleyebilir. Uzmanlara göre, üç burç, bugün yakın çevresindeki kişiler tarafından ciddi şekilde hayal kırıklığına uğrayabilir.

İşte bugün arkadaşları tarafından darbe alma riski en yüksek üç burç:

İkizler: Dost bildikleri, onları kullanabilir

Zekâsı, neşesi ve konuşkan yapısıyla çevresindekileri etkileyen İkizler burcu, arkadaşlık ilişkilerinde kendini çok fazla açtığında risk altına giriyor. Bugün, en güvendikleri kişilerin aslında onları sadece kendi çıkarları için kullandığını fark etmeleri olası. Dostluk zannettikleri bağların, karşılıklı değil tek yönlü olduğunu görebilirler. Bu fark ediş, İkizler için ciddi bir hayal kırıklığına yol açabilir.

Yay: Güvendiği dağlara kar yağabilir

Her daim pozitif ve enerjik olan Yay burcu, arkadaşlarına fazlasıyla güvenme eğilimindedir. Bugün, çok özel bir sırrını paylaştığı kişinin, bu bilgiyi bir eğlence unsuru haline getirerek başkalarıyla paylaşması mümkündür. Bu durum Yay’ı hem duygusal hem sosyal anlamda zor durumda bırakabilir. Güven ilişkisi bu burç için büyük yara alabilir.

Oğlak: Soğukkanlılığın bedeli ağır olabilir

Planlı, mesafeli ve stratejik yapısıyla bilinen Oğlak burcu, zaman zaman insan ilişkilerinde mesafesini fazlaca koruyabilir. Yakın çevresiyle kurduğu ilişkilerde duygudan çok faydayı ön planda tuttuğu algısı, bugün karşı taraf için bardağı taşırabilir. "Artık kullanıldığımızı düşünüyoruz" diyen bir dost, ilişkiyi sonlandırma kararı alabilir. Oğlak, alıştığı soğukkanlılığın arkasına saklanamayabilir.

Kaynak: Haber Merkezi