Dayanılmaz Sıcaklarda Mışıl Mışıl Nasıl Uyunur? İşte O Yöntemler

Sıcakların günden günde etkisini göstermeye başlamasıyla, gündüz ve gece uykuları da eziyet olmaya başladı. Peki dayanılmaz sıcaklarda kolayca nasıl uyunur? İşte o yöntemler...

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Dayanılmaz Sıcaklarda Mışıl Mışıl Nasıl Uyunur? İşte O Yöntemler
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Yaz sıcaklarının bastırdığı şu günlerde, geceleri rahat uyumak birçok kişi için adeta bir çileye dönüşmüş durumda. Sıcaktan bunalanlar buzdolabını açıp içine girmeyi düşünecek kadar çaresiz hissedebiliyor. Ancak paniğe gerek yok. Uykuya daha kolay dalmanızı sağlayacak basit ama etkili yöntemlerle serin bir gece geçirmeniz mümkün.

Dayanılmaz Sıcaklarda Mışıl Mışıl Nasıl Uyunur? İşte O Yöntemler - Resim : 1

Pencereleri Açmak Yerine Kapatın
Gün içinde güneşin etkisiyle ısınan havanın odaya girmemesi için pencere ve perdeleri sıkıca kapatın. Bu sayede odadaki serin hava korunur, ortam daha yaşanabilir hale gelir.

Yatak Takımlarını Soğutun
Yatmadan kısa bir süre önce yastık kılıfınızı, çarşafınızı veya pijamanızı buzdolabına ya da dondurucuya koyun. Serin kumaşlar, vücudun aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olur.

Soğuk Termal Yastık Yöntemi
Isıtıcı olarak bilinen termal yastıkların içerisine soğuk su doldurup buzluğa yerleştirin. Daha sonra yatağa alarak uzun süreli bir serinlik sağlayabilirsiniz.

Doğru Kumaş Seçimi Önemli
Terlemeyi en aza indirmek için yatakta ve uyurken pamuklu ya da keten kumaşlar tercih edin. Bu doğal materyaller hava geçirgenliği sayesinde cildi serin tutar.

Yerde Uyuyun, Sıcaklığı Azaltın
Yüksek sıcaklıklar tavanda birikirken yer seviyesi daha serin kalır. Bu nedenle yere yakın bir yatakta ya da doğrudan yerde uyumak vücut ısısını düşürmeye yardımcı olabilir.

Nemli Giysilerle Uyuma Tüyosu
Pamuklu bir tişörtü veya çorabı hafifçe nemlendirerek giymek, buharlaşma yoluyla serinlik hissi yaratabilir.

Egzersizi Sabah Saatlerine Alın
Akşam sporları, vücut ısısını yükselttiği için uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Tercihinizi sabah erken saatlerden yana kullanarak gece daha kolay dinlenebilirsiniz.

Akşam Ilık Duş Alın
Soğuk suyla duş almak kısa süreli ferahlık sunsa da, vücut ani soğumaya karşı kendini ısıtmak için daha fazla çalışır. Ilık bir duş ise vücut ısısını dengede tutarak uykuya geçişi kolaylaştırır.

Vantilatörü Akıllı Kullanın
Odaya doğrudan vantilatörle hava üflemek yerine, önüne bir kâse buz koyarak havayı soğutabilirsiniz. Bu basit yöntem klimasız serinlik sağlar.

Elektronik Aletleri Kapatın
Gece boyunca açık kalan televizyon, bilgisayar, şarj cihazı gibi elektronik aletler ısı yayar. Uyumadan önce prizleri ve cihazları kapatarak odayı bir miktar daha serin tutabilirsiniz.

Dayanılmaz Sıcaklarda Mışıl Mışıl Nasıl Uyunur? İşte O Yöntemler - Resim : 2

Su İçin Ama Abartmayın
Gün boyunca bol su tüketmek önemlidir. Ancak yatmadan hemen önce fazla su içmek, gece tuvalet ihtiyacı nedeniyle uykunun bölünmesine yol açabilir.

Soğuk Su Kompresi Uygulayın
Bileklerinizi ve ayaklarınızı soğuk suya batırmak ya da alnınıza soğuk kompres koymak, vücut ısınızı hızla düşürerek rahatlatıcı etki sağlar.

Alkol ve Proteinli Gıdalara Dikkat
Gece saatlerinde alkol almak vücudu susuz bırakabilir; proteinli yiyecekler ise metabolizmayı hızlandırarak vücut ısısını artırır. Bu tür gıdalardan uzak durmak daha serin bir gece uykusu için önemlidir.

Yalnız Uyumak Daha Serin
Yaz gecelerinde iki kişinin yatakta oluşturduğu ısı, ortamı daha da sıcak hale getirebilir. Mümkünse yalnız uyuyarak daha konforlu bir ortam sağlanabilir.

Baharatlı Yiyecekler Akşam Yemeğinde Tüketilebilir
Acı ve baharatlı yiyecekler, terlemeyi artırarak vücudun doğal soğutma mekanizmasını devreye sokabilir. Ancak bunları yatmadan en az üç saat önce tüketmek gerekir.

Soğuk Kompresle Uykuya Hazırlık
Yatağa gitmeden önce hazırlayacağınız soğuk bir bez ya da buz torbası, başınıza ya da boynunuza uygulandığında vücut sıcaklığınızı düşürerek daha kolay uyumanıza katkı sağlar.

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Kaynak: Haber Merkezi

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