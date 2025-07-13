İslam Memiş: Büyük Zarar Edecekler

Altın ve para piyasaları üzerine yaptığı analizlerle sıkça gündeme gelen İslam Memiş, Salı günü Türkiye’de resmi tatil olması nedeniyle iç piyasaların kapalı olacağını, ancak dünya genelindeki ekonomik gelişmelerin devam edeceğini vurguladı. ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin aynı güne denk gelmesinin ciddi dalgalanmalara neden olabileceğini belirten Memiş, “Salı günü Türkiye'de resmi tatil olduğundan dolayı bankalar ve Borsa İstanbul kapalı olacak. Ancak küresel piyasalar açık olacak ve ABD verisiyle sert dalgalanmalar yaşanabilir” dedi.