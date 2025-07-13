Dünya Yeni Bir Tehdit Altında: Bilim İnsanları Alarma Geçti! Mantara Karşı İlaçlar Artık Etki Etmiyor

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1994 yılında başlatılan ve 2024’e kadar süren geniş çaplı bir çalışmada, hastaların akciğerlerinden alınan 12 bin örnek incelendi. Sonuçlara göre, Aspergillus fumigatus adlı yaygın mantar türünde, ilaçlara karşı direnç geliştiren genetik mutasyonların oranı %17’ye çıktı. Oysa 30 yıl önce, bu türde ilaca dirençli hiçbir vaka kaydedilmemişti.

YENİ BİR BİYOLOJİK TEHDİT KAPIDA

Bilim insanları, söz konusu mantarın aynı anda birden fazla dirençli suş taşıyabildiğine dikkat çekiyor. Bu da tedaviyi daha da karmaşık hale getiriyor. Doktorlar, bu gelişmeyi yalnızca bir sağlık sorunu olarak değil, “yeni ve göz ardı edilemez bir biyolojik tehdit” olarak nitelendiriyor.

Direncin en önemli nedenlerinden biri ise tarım sektöründeki kimyasal kullanımına bağlanıyor. Özellikle süs bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan azol grubu tarım ilaçları, toprakta ve organik atıklarda birikerek mantarları genetik olarak dönüştürüyor. Ortaya çıkan dirençli sporlar ise hava yoluyla kolayca yayılıyor ve solunum yoluyla insanlara bulaşabiliyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Aspergillus mantarı sağlıklı bireylerde genellikle ciddi bir tehdit oluşturmasa da, bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ölümcül olabiliyor. Enfeksiyon, başta akciğerler olmak üzere sinüsler, deri ve hatta beyin dokularına yayılabiliyor.

En çok risk altındaki gruplar şunlar:

Yoğun bakımda yatan COVID-19 veya ağır grip hastaları

KOAH ve lösemi gibi bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklara sahip bireyler

Organ nakli sonrası bağışıklık baskılayıcı tedavi gören hastalar

Bu gruplarda enfeksiyonun ölüm riskini iki katına çıkardığı bildiriliyor.

TEDAVİLER YETERSİZ KALMAYA BAŞLADI

2017’den bu yana tedavi yaklaşımları değiştirilmiş olsa da, kullanılan azol türevi ilaçlara karşı direncin artması, tıbbi protokolleri zorluyor. Günümüzde kombinasyon tedavileri tercih edilse de, uzmanlar bu tedavilerin etkisinin zamanla azaldığını ve ilaç alternatiflerinin sınırlı olduğunu vurguluyor.

TARIM POLİTİKALARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Araştırmacılar, tarımsal üretimde yaygın azol kullanımının kısıtlanmaması halinde sorunun giderek büyüyeceği konusunda ısrarcı. Halk sağlığını tehdit eden bu direnç sorununun yalnızca sağlık sistemiyle değil, aynı zamanda çevre ve tarım politikalarıyla da yakından ilgili olduğu belirtiliyor.

YENİ TEHLİKE KAPIDA

Öte yandan bilim insanları, yarasalarda yapılan son araştırmalarda, daha önce bilinmeyen çok sayıda virüs türü tespit etti. Bunlardan bazılarının, yüksek ölüm oranlarına sahip Nipah ve Hendra virüsleriyle genetik benzerlik taşıdığı ifade ediliyor.