Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan
Kaplumbağaların şaşırtıcı derecede uzun ömürlü olmalarının ardındaki bilimsel sır perdesi aralandı. Nottingham Üniversitesi'nden araştırmacılar, Avrupa ve ABD'deki hayvanat bahçelerinde yaşayan yüzlerce kaplumbağanın sağlık verilerini analiz ederek, bu hayvanların kanser karşısında neredeyse yenilmez olduğunu ortaya koydu.
Yapılan çalışmada, incelenen kaplumbağaların yalnızca yüzde 1’inden azında tümör izine rastlandığı, tespit edilen vakalarda ise kanserin vücuda yayılmadan sınırlı kaldığı belirlendi. Araştırmanın sonuçları, saygın bilimsel yayın BioScience dergisinde kamuoyuyla paylaşıldı.
'KURALLARI BOZAN TÜR'
Araştırma lideri Dr. Ilena Chiari, elde ettikleri bulguların biyolojik kuramlarla çeliştiğine dikkat çekti. “Normalde vücut büyüklüğü ve hücre sayısı arttıkça mutasyon riski de artar ve bu da kanser gelişimini tetikler,” diyen Chiari, kaplumbağaların bu kuralın istisnası olduğunu vurguladı.
METABOLİZMA VE GENETİK KOD AYRINTISI
Uzmanlara göre kaplumbağaların bu direncinin temelinde yavaş işleyen metabolizmaları, düşük hücresel stres seviyeleri ve DNA hasarına karşı koruyucu görev üstlenen bazı özel genetik yapılar bulunuyor. Tüm bu unsurlar, kaplumbağaları yalnızca kansere karşı değil, aynı zamanda yaşlanma kaynaklı hastalıklara karşı da güçlü kılıyor.
YAŞLANMANIN ŞİFRESİ KAPLUMBAĞALARDA SAKLI OLABİLİR
Dr. Chiari, kaplumbağaların insan sağlığına dair önemli ipuçları taşıdığını ifade etti: “Kaplumbağalar, bize yaşlanma sürecini nasıl yavaşlatacağımızı ve kansere karşı doğal savunma sistemlerini nasıl anlayabileceğimizi öğretebilecek olağanüstü canlılar.”