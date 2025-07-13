Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli Oldu

BDDK tarafından getirilen yeni düzenleme kapsamında, hem kredi kartı kullanıcılarına hem de ihtiyaç kredisi borçlularına 48 aya kadar taksit imkânı sunulacak. Yapılandırma kapsamında uygulanacak yeni faiz oranı ise yüzde 3,11 olarak belirlendi.

BDDK’nın aldığı karara göre; anapara ya da faiz ödemelerinde gecikmeye düşmüş bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi kullanıcıları, borçlarını yeniden yapılandırabilecek. Daha önce 60 aya kadar vadeyle yapılan yapılandırmalar artık 48 ayla sınırlandırılırken, yapılandırmadan faydalanabilecek kişi sayısının artırılması dikkat çekti.