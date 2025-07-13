Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli Oldu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve bireysel kredi borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca vatandaş için yeni bir yapılandırma kararı açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
BDDK tarafından getirilen yeni düzenleme kapsamında, hem kredi kartı kullanıcılarına hem de ihtiyaç kredisi borçlularına 48 aya kadar taksit imkânı sunulacak. Yapılandırma kapsamında uygulanacak yeni faiz oranı ise yüzde 3,11 olarak belirlendi.
BDDK’nın aldığı karara göre; anapara ya da faiz ödemelerinde gecikmeye düşmüş bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi kullanıcıları, borçlarını yeniden yapılandırabilecek. Daha önce 60 aya kadar vadeyle yapılan yapılandırmalar artık 48 ayla sınırlandırılırken, yapılandırmadan faydalanabilecek kişi sayısının artırılması dikkat çekti.
YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Yapılandırma fırsatından şunlar yararlanabilecek:
Kredi kartı dönem borcunu kısmen veya tamamen ödeyemeyenler,
İhtiyaç kredisi ödemesi geciken kişiler,
Daha önce yapılandırma yapmış ancak halen borcu bulunan kullanıcılar.
ESKİ BORÇLAR DA YAPILANDIRILABİLECEK
Karar yalnızca yeni borçlar için değil, aynı zamanda karar tarihinden önce kullandırılan ve geri ödemesi gecikmiş kredileri de kapsıyor. Borçlular, kararın alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde başvuru yapmaları halinde, geçmişten gelen borçlarını da 48 aya kadar taksitle ödeyebilecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Kredi kartı veya ihtiyaç kredisi borcunu yeniden yapılandırmak isteyen vatandaşlar, bağlı oldukları bankalara doğrudan başvuru yapabilecek. Başvurular şu kanallar üzerinden gerçekleştirilebilecek:
Banka şubeleri
Mobil bankacılık uygulamaları
İnternet bankacılığı sistemleri
Başvurusu onaylanan kişilerle yeni bir yapılandırma sözleşmesi imzalanacak ve ödeme takvimi buna göre şekillendirilecek.
DİKKAT! YENİDEN TEMERRÜDE DÜŞEBİLİR
Yeni yapılandırma faiz oranı yüzde 3,11 olarak açıklanırken, uzmanlar 48 aylık vade seçeneğinde toplam geri ödeme tutarının borcun yüzde 128’ine kadar çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle yapılandırma kararı almadan önce geri ödeme planının dikkatlice hesaplanması öneriliyor. Aksi halde yeniden temerrüde düşme riski doğabilir.