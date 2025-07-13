En Çok Kazandıran Teknoloji Devleri Açıklandı: Zirvedeki İsim Şaşırttı!

Listede yer alan diğer teknoloji devleri ise şu şekilde sıralandı:

8. Twitch – Çalışan başına 2 milyon dolar

7. Meta (Facebook) – 2,2 milyon dolar

6. Apple – 2,4 milyon dolar

5. Instagram – 2,5 milyon dolar

4. Nvidia – 3,6 milyon dolar

3. YouTube – 3,6 milyon dolar

2. Valve (Steam) – 19 milyon dolar

1. OnlyFans – 37,6 milyon dolar