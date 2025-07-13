En Çok Kazandıran Teknoloji Devleri Açıklandı: Zirvedeki İsim Şaşırttı!
Teknoloji dünyasında şirketlerin çalışan başına sağladığı gelir oranları belli oldu. Visual Capitalist tarafından yayımlanan kapsamlı analiz, dev markaların verimlilik performansını gözler önüne serdi. Listede sürpriz şekilde zirveye yerleşen şirket ise dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Araştırmada, yapay zekâ ve dijital dönüşüm çağının etkisiyle teknoloji şirketlerinin verimliliği masaya yatırıldı. Şirketlerin toplam gelirleri ile çalışan sayıları karşılaştırılarak oluşturulan sıralama, sektördeki üretkenlik farklarını da ortaya koydu.
ZİRVEDE BEKLENMEDİK BİR ŞİRKET VAR
Çalışan başına yıllık gelirde ilk sıraya yerleşen şirket, birçok kişi için şaşırtıcı oldu. Eğlence ve içerik sektörüne hitap eden OnlyFans, bir çalışanı başına tam 37,6 milyon dolar gelirle liderliği kimseye bırakmadı.
Listede yer alan diğer teknoloji devleri ise şu şekilde sıralandı:
8. Twitch – Çalışan başına 2 milyon dolar
7. Meta (Facebook) – 2,2 milyon dolar
6. Apple – 2,4 milyon dolar
5. Instagram – 2,5 milyon dolar
4. Nvidia – 3,6 milyon dolar
3. YouTube – 3,6 milyon dolar
2. Valve (Steam) – 19 milyon dolar
1. OnlyFans – 37,6 milyon dolar
Bu veriler, teknoloji şirketlerinin çalışan başına ne kadar katma değer sağladığını ortaya koyarken, içerik platformlarının ulaştığı ekonomik gücü de gözler önüne serdi. Özellikle video oyunları ve abonelik tabanlı servislerin, geleneksel teknoloji devlerini geride bırakması dikkat çekti.