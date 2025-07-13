Ne Dolar Ne Mevduat Ne Borsa Ne Bitcoin! Hepsini Solladı, Zirveye Oturdu: Yatırımcısı Havalara Uçtu
Finans piyasalarında bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı altın olarak öne çıktı. Borsa İstanbul ve döviz kurlarında da yukarı yönlü hareketler dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,80 primle kapatarak 10.358,46 puana yükseldi. Endeks, hafta boyunca en düşük 9.957,84 ve en yüksek 10.441,05 seviyelerini gördü.
ALTIN ZİRVEDE YER ALDI
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı, bir haftada yüzde 1,47 artarak 4.330 liraya ulaştı. Cumhuriyet altını ise yüzde 1,76’lık yükselişle 29.260 liradan satılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta sonu 7.126 lira seviyesinde olan çeyrek altın fiyatı, bu hafta yüzde 1,77 artarak 7.252 liraya çıktı.
DÖVİZDE DE YÜKSELİŞ SÜRDÜ
Dolar/TL kuru haftalık bazda yüzde 0,86 artışla 40,1770 seviyesine yükselirken, Euro/TL kuru ise yüzde 0,14’lük sınırlı bir artışla 47,0590 liraya çıktı.
FONLAR DA YÜZ GÜLDÜRDÜ
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,76 değer kazanırken, emeklilik fonlarında artış yüzde 0,77 olarak kayıtlara geçti. Fon türleri içinde en yüksek getiri ise yüzde 1,36 ile "borsa yatırım fonları" kategorisinden geldi.
Altın ve borsa yatırım fonları yatırımcısına kazandırmaya devam ederken, döviz piyasalarında da dengeli bir yükseliş eğilimi izleniyor. Ekonomistler, önümüzdeki haftalarda jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının açıklamalarının fiyatlamalar üzerindeki etkili olabileceğini belirtiyor.