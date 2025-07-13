Ne Dolar Ne Mevduat Ne Borsa Ne Bitcoin! Hepsini Solladı, Zirveye Oturdu: Yatırımcısı Havalara Uçtu

FONLAR DA YÜZ GÜLDÜRDÜ

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,76 değer kazanırken, emeklilik fonlarında artış yüzde 0,77 olarak kayıtlara geçti. Fon türleri içinde en yüksek getiri ise yüzde 1,36 ile "borsa yatırım fonları" kategorisinden geldi.