Togg, BYD, Renault, Toyota... Türkiye Trafiğinde Otomobil Seçimi Belli Oldu! Her Gün Bir Yenisi Ekleniyor

SADECE 10 YILDA BÜYÜK SIÇRAMA YAŞANDI

Elektrikli otomobil sayısı 2015 yılında sadece 565 iken, bugün 245 bini geçmiş durumda. Sadece son bir yılda, bu sayı 114 bin 156’dan 245 bin 205’e çıkarak dikkat çekici bir büyüme gösterdi.

2024 sonunda elektrikli araçların toplam otomobiller içindeki oranı yüzde 1,1 seviyesindeyken, bu oran 2025 Mayıs’ı itibarıyla yüzde 1,5 olarak ölçüldü. Yani trafikteki her 1000 araçtan 15’i elektrikli motorla çalışıyor.