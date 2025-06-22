Togg, BYD, Renault, Toyota... Türkiye Trafiğinde Otomobil Seçimi Belli Oldu! Her Gün Bir Yenisi Ekleniyor
Türkiye'de elektrikli araçlara yönelik ilgi hız kesmeden artıyor. Mayıs 2025 itibarıyla trafikteki elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 115 artışla 245 bin 205 adede yükseldi. Böylece yollardaki her 1000 otomobilden 15’i artık elektrikli hale geldi.
Kaynak: AA
TÜİK verileri baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre, Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 16 milyon 667 bin 473 olarak kaydedildi. Sıfır karbon salınımı ile çevreci araçlar arasında yer alan elektrikli modeller, şarj altyapısının güçlenmesi ve yerli üretim Togg’un etkisiyle ivme kazandı.
SADECE 10 YILDA BÜYÜK SIÇRAMA YAŞANDI
Elektrikli otomobil sayısı 2015 yılında sadece 565 iken, bugün 245 bini geçmiş durumda. Sadece son bir yılda, bu sayı 114 bin 156’dan 245 bin 205’e çıkarak dikkat çekici bir büyüme gösterdi.
2024 sonunda elektrikli araçların toplam otomobiller içindeki oranı yüzde 1,1 seviyesindeyken, bu oran 2025 Mayıs’ı itibarıyla yüzde 1,5 olarak ölçüldü. Yani trafikteki her 1000 araçtan 15’i elektrikli motorla çalışıyor.
HİBRİT ARAÇLAR DA SINIR TANIMIYOR
Elektrikli araçlara paralel olarak hibrit modellerdeki artış da gözden kaçmıyor. 2011’de yalnızca 23 adet olan hibrit otomobil sayısı, 2019’da 13 bin 877’ye ulaşmıştı. 2023 sonunda 222 bin 328, 2024’te ise 391 bin 296 olarak kaydedilen hibrit araç sayısı, 2025’in Mayıs ayı itibarıyla 513 bin 382’ye ulaştı.
Bu büyümeyle birlikte hibrit otomobillerin toplam içindeki payı da yükseldi. 2024 sonunda yüzde 2,4 olan oran, 2025 Mayıs’ında yüzde 3,1 seviyesine çıktı.
TOGG VE ALTYAPI BELİRLEYİCİ ROL OYNADI
Uzmanlara göre bu artışta hem yerli üretim elektrikli araç Togg’un piyasaya girmesi hem de Türkiye genelinde hızla yaygınlaşan şarj istasyonları etkili oldu. Kullanıcı alışkanlıklarının da değişmeye başlamasıyla birlikte, elektrikli ve hibrit araçlar Türkiye yollarında daha fazla görünür hale geliyor.