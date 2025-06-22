250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Tablosu Ortaya Çıktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararını duyurdu. Alınan kararla politika faizi %50 seviyesinde sabit tutuldu. Kararın ardından yatırımcılar, vadeli mevduat getirilerini mercek altına aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Haziran ayı itibarıyla bankalar güncel faiz oranlarını açıklarken, yüzde 53’e kadar çıkan vadeli faiz oranları dikkat çekti. 32 günlük vade süresi üzerinden yapılan yeni hesaplamalar, farklı tutarlardaki yatırımların sağlayabileceği net getirileri de ortaya koydu.
250 BİN LİRANIN MEVDUAT GETİRİSİ BELLİ OLDU
Bankaların 22 Haziran tarihli güncel oranları dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, 250 bin TL’lik birikimi olan bir kişi, yüzde 53 faiz oranı üzerinden 32 günlük vade sonunda yaklaşık 9.874 TL net kazanç elde edebiliyor.
Yatırımcılar, en yüksek faiz teklifini sunan bankaları araştırırken, birçok özel ve kamu bankası da rekabetçi kampanyalar sunmaya başladı. Dijital bankacılık kanallarında sunulan özel faiz oranları da yatırımcıların ilgisini çekiyor.
YENİ FAİZ KARARI YAKINDAN İZLENECEK
Önümüzdeki süreçte, TCMB'nin açıklayacağı yeni faiz kararlarının, mevduat faiz oranlarında belirleyici olması bekleniyor. Uzmanlara göre, sabit faiz politikasının sürmesi durumunda vadeli mevduat hesaplarının cazibesi bir süre daha sürebilir.
Birikimlerini koruma altına almak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu faiz oranlarını ve özel kampanyaları dikkatle takip etmeye devam ediyor.