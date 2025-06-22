250 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Tablosu Ortaya Çıktı

250 BİN LİRANIN MEVDUAT GETİRİSİ BELLİ OLDU

Bankaların 22 Haziran tarihli güncel oranları dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, 250 bin TL’lik birikimi olan bir kişi, yüzde 53 faiz oranı üzerinden 32 günlük vade sonunda yaklaşık 9.874 TL net kazanç elde edebiliyor.