Toplu Taşıma ve Okul Servislerinde Yeni Dönem! Bugün İtibarıyla Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Okul servisleri ile toplu taşıma araçlarında güvenliği üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan yeni bir düzenleme bugün (14 Temmuz 2025) itibarıyla uygulamaya konuldu. Bu kapsamda, tüm okul servis araçları ile toplu taşıma araçlarına kamera, görüntü kayıt sistemi, acil durum butonu ve takip cihazı takılması zorunlu oldu.

TÜM SİSTEMLER BELGELİ OLACAK

Söz konusu cihazların 112 Acil Çağrı Merkezi ile entegre şekilde çalışması zorunlu olacak. Bu sistemlerin kurulumu ve cihaz temini ise yalnızca Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yetkilendirilen firmalar aracılığıyla yapılabilecek. İlgili firmalar, TSE tarafından resmi internet sitesinde duyurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te, İçişleri Bakanlığı'nın öngördüğü ihtiyaçlara yönelik olarak yapılan değişiklikle araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterler yeniden düzenlendi. Uygulamaya dair ayrıntılar ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan "Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi” ile belirlendi.

MONTAJ YETKİSİ GENİŞLEYECEK

Yeni düzenleme doğrultusunda, kamera ve güvenlik sistemlerinin montajı yalnızca "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi" bulunan firmalar tarafından gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, Türkiye genelinde yedi bölgede en az 10 servis noktası bulunan yeni firmalara da seri montaj yetkisi verilmesinin önü açılıyor.

112 İLE ANLIK BAĞLANTI KURULACAK

Montaj tamamlandıktan sonra sistemlerin aktif çalıştığı test edilerek onaylanacak. Uygun maliyetli SIM kartlar üzerinden 112 Acil Çağrı Merkezi ile doğrudan bağlantı kurulacak ve bu sayede yolculuklar daha güvenli hale getirilecek.

YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Yeni düzenleme ile; cihaz tedariğinden sorumlu firmalar ve montaj faaliyetini yürüten firmalar birbirinden ayrılıyor.

Cihaz setleri standart hale getiriliyor.

Araçlara kaliteli, izlenebilir ve güvenli cihaz montajı yapılıyor.

Cihaz-araç eşleşmesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından konum takibi kolaylaşıyor.

Uygulamaya okul servisleriyle başlanacak, akabinde cihazlar tüm toplu taşıma araçlarına takılacak.

Cihaz bilgileri, araçların şasi numaraları ile eşleştirilecek ve izlenebilecek.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi