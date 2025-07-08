Toplu Ulaşımda Sistem Tümden Değişti! Abonman Kart Kaldırıldı

‘HİZMET SÜRECEK’ MESAJI

Açıklamanın devamında, dijital sisteme geçişle birlikte daha sürdürülebilir ve çağdaş bir ulaşım hizmeti sunulmasının hedeflendiği aktarıldı. Burulaş, kararların sadece mali verilerle değil, vatandaşların ekonomik yükü de göz önünde bulundurularak alındığını belirtti.