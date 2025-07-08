Toplu Ulaşımda Sistem Tümden Değişti! Abonman Kart Kaldırıldı
Bursa’da toplu taşıma ücretlerine zam yapılırken, abonman kart sistemi de sona erdirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi Burulaş tarafından yapılan açıklamada, yeni tarifenin 7 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan güncellemeyle birlikte tam bilet ücreti 26 TL’den 35 TL’ye çıkarıldı. Öğrenci biletinde ise fiyat 6,5 TL’den 8,5 TL’ye yükseltildi.
ABONMAN KART DÖNEMİ SONA ERDİ
Burulaş, dijital BursaKart sistemine geçiş süreci nedeniyle mevcut abonman kart uygulamasının kaldırıldığını bildirdi. Yeni sistemde, öğrenciler dahil tüm kullanıcılar her yolculuk için güncel tarifeler üzerinden ücret ödeyecek. Ancak mevcut abonman kartlarının süresi dolana kadar kullanılabileceği belirtildi.
GÜNCELLENEN ULAŞIM TARİFESİ
Yeni tarife kapsamında BursaRay, otobüs, tramvay ve özel halk otobüsü hatlarında uygulanacak ücretler şöyle:
Tam Bilet Ücretleri:
BursaRay (1 durak): 8,50 TL
BursaRay (6-11 durak): 26,50 TL
BursaRay (tam hat): 35 TL
Besleme hatları: 31 TL
Kısa hat otobüs: 33 TL
Uzun hat otobüs: 44 TL
Tramvay (T1, T2, T3): 27,50 TL
Özel ring hatları: 26,50 TL
Öğrenci Bilet Ücretleri:
BursaRay (merkez hat): 8,75 TL
Besleme hatları: 7,75 TL
Kısa hat otobüs: 8,25 TL
Uzun hat otobüs: 11 TL
Tramvay (T1, T2, T3): 6,90 TL
Özel ring hatları: 6,50 TL
MALİYET ARTIŞI GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Burulaş’tan yapılan açıklamada, son 6 ayda personel giderlerinde %55, akaryakıt fiyatlarında ise %27 oranında artış yaşandığı belirtilerek, enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmanın ulaşım maliyetlerini artırdığı ifade edildi. Açıklamada, bu artışların ulaşım ücretlerine yansıtılmasının kaçınılmaz hale geldiği vurgulandı.
‘HİZMET SÜRECEK’ MESAJI
Açıklamanın devamında, dijital sisteme geçişle birlikte daha sürdürülebilir ve çağdaş bir ulaşım hizmeti sunulmasının hedeflendiği aktarıldı. Burulaş, kararların sadece mali verilerle değil, vatandaşların ekonomik yükü de göz önünde bulundurularak alındığını belirtti.