Veliler dikkat, okul servisleri için yeni düzenleme yolda: İBB önerdi, gözler UKOME'de
Okulların açılmasına kısa bir süre kalırken, İstanbul'da servis taşımacılığı için yeni düzenleme geliyor. İBB'nin önerisi UKOME toplantısında görüşülecek.
Okulların açılması için artık geri sayıma başlandı. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapmaya hazırlanırken, okul servisleri de yollara çıkmaya hazırlanıyor.
Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde veliler servis konusunda sorunlar yaşarken, yeni dönemde benzer sıkıntıların yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Ağustos ayı olağan toplantısında servis taşımacılığına yeni düzenleme getiren öneri görüşülecek. İBB’nin önerisiyle ek hizmetler gerekçe gösterilerek istenen ücretlerin oluşturduğu mağduriyetlerin giderilmesi planlanıyor.
HESAPLAMA KİLOMETRE ÜZERİNDEN
Mevcut UKOME kararına göre servis taşımacılığı ücreti hesaplaması kilometre olarak tek gidiş üzerinden hesaplanıyor. Bu tarifede yer alan ücretler azami tutar olup tarifenin dışında ücret talep edilemiyor.