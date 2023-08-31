Veliler dikkat, okul servisleri için yeni düzenleme yolda: İBB önerdi, gözler UKOME'de

Okulların açılmasına kısa bir süre kalırken, İstanbul'da servis taşımacılığı için yeni düzenleme geliyor. İBB'nin önerisi UKOME toplantısında görüşülecek.

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Veliler dikkat, okul servisleri için yeni düzenleme yolda: İBB önerdi, gözler UKOME'de - Resim: 1

Okulların açılması için artık geri sayıma başlandı. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapmaya hazırlanırken, okul servisleri de yollara çıkmaya hazırlanıyor.

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Veliler dikkat, okul servisleri için yeni düzenleme yolda: İBB önerdi, gözler UKOME'de - Resim: 2

Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde veliler servis konusunda sorunlar yaşarken, yeni dönemde benzer sıkıntıların yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti.

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Veliler dikkat, okul servisleri için yeni düzenleme yolda: İBB önerdi, gözler UKOME'de - Resim: 3

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Ağustos ayı olağan toplantısında servis taşımacılığına yeni düzenleme getiren öneri görüşülecek. İBB’nin önerisiyle ek hizmetler gerekçe gösterilerek istenen ücretlerin oluşturduğu mağduriyetlerin giderilmesi planlanıyor.

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Veliler dikkat, okul servisleri için yeni düzenleme yolda: İBB önerdi, gözler UKOME'de - Resim: 4

HESAPLAMA KİLOMETRE ÜZERİNDEN

Mevcut UKOME kararına göre servis taşımacılığı ücreti hesaplaması kilometre olarak tek gidiş üzerinden hesaplanıyor. Bu tarifede yer alan ücretler azami tutar olup tarifenin dışında ücret talep edilemiyor.

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