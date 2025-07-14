Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 5 Kişi Tutuklandı

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Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarını kapsıyor.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, beş şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, Aslı Kotan isimli şüpheli hakkında imza yükümlülüğüyle adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

Kaynak: AA