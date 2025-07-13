AKP’li Mehmet Metiner’den Dikkat Çeken Süreç Çıkışı

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Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta PKK’ya ‘kendini feshetme’ ve ‘silah bırakma’ çağrısının ardından 9 Temmuz’da yeni bir videolu mesaj gelmişti. Terör örgütü lideri Öcalan’ın çağrısı üzerine 11 Temmuz’da Irak’ın Süleymaniye kentinde 15’i kadın 30 PKK’lı terörist silahlarını bırakmıştı.

Tüm bu gelişmeler yakından takip edilirken, Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

'YENİ KELİMELERE İHTİYACIMIZ VAR'

Sürece yapılan eleştirilere karşı rahatsızlığını dile getiren Metiner, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Örgüt kendini feshediyor, silahlarını bırakıyor ama o birileri “terör-terörist” söylemleri üzerinden zehirli bir dille süreç karşıtlıklarını suretimizden görünerek sürdürmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemin eski dönemin zehirli dili üzerinden sabote edilmek istendiğini ifade eden Metiner, “Bizi birbirimize yakınlaştıracak kelimelere ihtiyacımız var. Dün dünde kaldı” çıkışını yaptı. Metiner, dünün kelimeleriyle ‘ne yeni bir gün ve ne de yeni bir gelecek’ inşa edilebileceğini savundu.

Kaynak: Haber Merkezi